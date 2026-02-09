Avance semanal de 'Renacer', del lunes 9 y martes 10 de febrero: La marcha de Evren y el anuncio de Aziz

'Renacer', la serie turca que emite Antena 3 en el prime time de los lunes y martes encara ya su recta final. Hay que recordar que la tercera y última temporada de la serie llegó a su final en Turquía el pasado mes de diciembre tras 16 entregas.

Mientras que en nuestro país solo quedan dos capítulos para llegar al final y por tanto despedirse para siempre de Bahar y de todos los protagonistas de la serie antes de dar el relevo a 'En tierra lejana', que se estrenará el próximo domingo antes de 'Una nueva vida' y que pasará a emitirse el lunes y el martes justo antes del final de 'Renacer'.

En el último capítulo de 'Renacer', Harun quería ejercer como hermano con Maral y le aconsejaba que no debería casarse, pero ella decidía seguir adelante con la boda.

Parla sabía que la operación de su madre solo ha servido para ganar tiempo. Mientras, Seren quería irse de casa de Bahar para que Aziz volviera con su madre, ya que se sentía culpable de la mala relación que hay entre ellos.

Aziz y Maral iban al juzgado para casarse, pero él se ponía nervioso y pensaba en su familia.

Bahar se disculpaba con su hijo por echarle de casa y aseguraba que ambos han cometido errores. Además, le pedía que volviera y que sanaran sus heridas juntos. Los dos se reconciliaban, pero una inesperada y desagradable sorpresa le esperaba a Bahar con el regreso de Aziz a casa.

¿Pero qué va a pasar durante esta semana en 'Renacer'? En El Televisero te contamos la sinopsis de los próximos capítulo del lunes 9 y martes 10 de febrero en Antena 3?

Avance de 'Renacer', capítulo del lunes 9 de febrero

Aziz aparece en su casa junto a Maral y asegura que se han casado. Umay se vuelve loca con la noticia, mientras que Seren les da la enhorabuena y Bahar sigue impactada.

Seren cree que Bahar debe aceptar el matrimonio de Aziz y acoger a la pareja si no quiere perder a su hijo para siempre.

Evren decide irse a África para ayudar a la gente trabajando allí como médico, ya que su relación con Bahar está perdida. Por su parte, Bahar considera que es un cobarde por irse. Y Harun invita a cenar a Çagla y en el restaurante le pide salir.

Avance de 'Renacer', capítulo del martes 10 de febrero

Evren cree que lo suyo con Bahar no tiene solución y considera que se tiene que ir cuanto antes. Además, escribe una carta de despedida para ella y pide a Harun que se la entregue cuando ya esté en el avión.

Rengin por fin recibe el alta y puede irse a casa con su hija Parla. Finalmente, Bahar confiesa a Evren que le quiere de verdad y le suplica que no se vaya.