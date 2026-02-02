Avance semanal de 'Renacer', del lunes 2 y martes 3 de febrero: Un desagradable regreso y Bahar y Evren en peligro

'Renacer', la serie turca que emite Antena 3 en el prime time de los lunes y martes encara ya su recta final. Hay que recordar que la tercera y última temporada de la serie llegó a su final en Turquía el pasado mes de diciembre tras 16 entregas.

Mientras que en nuestro país solo quedan tres capítulos para llegar al final y por tanto despedirse para siempre de Bahar y de todos los protagonistas de la serie antes de dar el relevo a 'En tierra lejana', la nueva serie turca que Antena 3 ya promociona.

En el último capítulo de 'Renacer', Parla estaba convencida de que su madre le oculta algo, pero Rengin aseguraba que no es así. Por otro lado, Bahar se enteraba de la enfermedad de su amiga e iba a convencerla para que se opere.

Rengin intentaba aceptar su destino, a pesar de que no entiende por qué le ha pasado a ella. Finalmente, Parla descubría que su madre se está muriendo y la culpaba de no habérselo contado.

Unos hombres dejaban en la puerta del hospital a un paciente con una fuerte hemorragia en el estómago. Además, metían la mano de Parla dentro del hombre herido para evitar que se desangrara. Lo que nadie sabía, hasta que llegaba la policía, es que tenía un explosivo dentro. Los agentes debían evacuar el hospital, pero Parla no podía moverse. Bahar y Evren la acompañaban. Al mismo tiempo, Harun decidía seguir con la operación de Rengin.

¿Pero qué va a pasar durante esta semana en 'Renacer'? En El Televisero te contamos la sinopsis de los próximos capítulo del lunes 2 y martes 3 de febrero en Antena 3?

Avance de 'Renacer', capítulo del lunes 2 de febrero

Bahar y Evren creen que ya están fuera de peligro, pero la bomba finalmente se detona. Por suerte, la explosión no afecta a ninguno y pueden reunirse con sus seres queridos.

Harun está a punto de perder a Rengin durante la intervención, pero consigue reanimarla. Parla espera con gran inquietud hasta que, por fin, su madre despierta y ambas se funden en un abrazo visiblemente emocionadas.

Bahar suplica a su hijo que no se case con Maral, pero él dice que ya ha tomado la decisión.

Avance de 'Renacer', capítulo del martes 3 de febrero

Harun quiere ejercer como hermano con Maral y le aconseja que no debería casarse, pero ella decide seguir adelante con la boda.

Parla sabe que la operación de su madre solo ha servido para ganar tiempo. Mientras, Seren quiere irse de casa de Bahar para que Aziz vuelva con su madre, ya que se siente culpable de la mala relación que hay entre ellos.

Aziz y Maral van al juzgado para casarse, pero él se pone nervioso y piensa en su familia.

Bahar se disculpa con su hijo por echarle de casa y asegura que ambos han cometido errores. Además, le pide que vuelva y que sanen sus heridas juntos. Los dos se reconcilian, pero una inesperada y desagradable sorpresa le espera a Bahar con el regreso de Aziz a casa.