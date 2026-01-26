Avance semanal de 'Renacer', próximos capítulos: la enfermedad de Rengin y una explosión pone a Bahar en peligro

'Renacer', la serie turca que emite Antena 3 en el prime time de los lunes y martes encara ya su recta final. Hay que recordar que la tercera y última temporada de la serie llegó a su final en Turquía el pasado mes de diciembre tras 16 entregas.

Mientras que en nuestro país solo quedan cinco episodios para llegar al final y por tanto despedirse para siempre de Bahar y de todos los protagonistas de la serie antes de dar el relevo a 'En tierra lejana', la nueva serie turca que Antena 3 ya promociona.

Tras vivir un parón el pasado lunes por la tragedia de Adamuz y la emisión de un especial informativo, esta semana 'Renacer' recupera la doble emisión semanal en el prime time de Antena 3.

En el último capítulo de 'Renacer', Evren perdía a su hijo y se quedaba totalmente hundido. Por otro lado, Naz se volvía loca y corrñia tras el bebé, a pesar de que lo había perdido. Naz culpaba a todos de haber matado a su bebé, especialmente estaba furiosa con Evren.

Maral quería que Aziz se mudara a su casa porque le apetece estar con él y es otra forma de vengarse de Seren y Bahar.

Rengin comenzaba a encontrarse mal y perdía el conocimiento en su casa. Además, sufría algún lapsus en consulta y comenzaba a ver borroso.

¿Pero qué va a pasar durante esta semana en 'Renacer'? En El Televisero te contamos la sinopsis de los próximos capítulo del lunes 26 y martes 27 de enero en Antena 3?

Avance de 'Renacer', capítulo del lunes 26 de enero

En el próximo capítulo de 'Renacer', Harun descubre el golpe en la cabeza de Rengin y averigua que se desmayó. Además, Bahar se extraña con el comportamiento de su compañera en el hospital.

Evren tiene que operar a unos bebés, pero no se ve capaz porque cree que destruye todo lo que toca. Bahar le anima y está a su lado durante la intervención.

Harun realiza unas pruebas a Rengin y se queda impactado con los resultados. Tiene un tumor cerebral maligno. Ella se va muy asustada y sufre un ataque de ansiedad. Además, suplica que Parla no se entere de su enfermedad. Harun cree que puede extirpar el tumor, pero es probable que vuelva a crecer. Aun así, asegura que deben luchar hasta el final.

Avance de 'Renacer', capítulo del martes 27 de enero

Parla está convencida de que su madre le oculta algo, pero Rengin asegura que no es así. Por otro lado, Bahar se entera de la enfermedad de su amiga y va a convencerla para que se opere.

Rengin intenta aceptar su destino, a pesar de que no entiende por qué le ha pasado a ella. Finalmente, Parla descubre que su madre se está muriendo y la culpa de no habérselo contado.

Unos hombres dejan en la puerta del hospital a un paciente con una fuerte hemorragia en el estómago. Además, meten la mano de Parla dentro del hombre herido para evitar que se desangre. Lo que nadie sabe, hasta que llega la policía, es que tiene un explosivo dentro. Los agentes deben evacuar el hospital, pero Parla no puede moverse. Bahar y Evren la acompañan. Al mismo tiempo, Harun decide seguir con la operación de Rengin.