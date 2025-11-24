Nacho Abad censura a Antonio Naranjo tras lo ocurrido en directo en Mediaset: "Tengo la obligación"

Nacho Abad ha tenido un choque con Antonio Naranjo en el programa de 'En boca de todos' de este lunes. Y todo por una noticia publicada por 'El Diario de Sevilla' de la que se han hecho eco en directo y que informaba de que Santos Cerdán enchufó en la empresa de construcción Servinabar a su cuñado, condenado a tres años de cárcel por haber incendiado el coche de su exmujer.

Tras repasar la noticia, el presentador de las mañanas de Cuatro se ha mostrado descolocado pero a su vez ha abogado por la "reinserción". "Todo el mundo tiene derecho a reinsertarse", ha aseverado. Aquí es cuando Antonio Naranjo ha entrado en escena y ha dado lugar a un encontronazo con Abad.

"La cuestión está en que, si te reinserta en un puesto fantasma, en una empresa en la que el sinvergüenza de tu cuñado ha hecho ese enchufe en una obra pública, ya cambia la cosa", ha comentado el colaborador. "Presuntamente, presuntamente. Santos Cerdán no ha sido condenado, presuntamente", le ha corregido de inmediato Nacho Abad, parándole así los pies.

"Que sí, que tú digas presuntamente las veces que te dé la gana, que yo sé lo que digo", le ha confrontado de forma déspota Antonio Naranjo. "No, claro, es que tengo la obligación de decirlo, Antonio. No lo digo porque me salga del pie", le ha espetado el comunicador de Mediaset.

"Y yo puedo decir que sinvergüenza no tiene nada de presunto porque es un sinvergüenza", ha insistido Naranjo. "Tú le podrás calificar como quieras, pero yo, desde un punto de vista jurídico, tengo que decir que Cerdán es inocente hasta que se demuestre lo contrario", le ha dejado claro Nacho Abad.

"Lo que yo estoy diciendo, que es una valoración ética, no es discutible para mí. Es un sinvergüenza y un golfo y hace que le den una obra a una empresa que es suya, que la tiene escondida", ha reiterado Antonio Naranjo sin ceder de su posición.

"Pero es que eso es lo que se va a juzgar, eso es presuntamente Antonio", le ha vuelto a frenar Nacho. "Que yo sepa estamos en un programa de televisión y yo hago análisis político, no hago sentencias. Si es otra cosa, tú me lo dices", se ha sublevado de nuevo el tertuliano.

"Yo te matizo porque creo que es necesario matizarlo", ha apostillado Nacho Abad, defendiendo su postura. "Pues la sinvergonzonería, que es una cuestión moral, no tiene que ver con lo penal. Y me parece un sinvergüenza", ha rematado Antonio Naranjo, queriendo quedar con la última palabra.