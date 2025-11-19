La serie que estrena Movistar Plus+ en pleno aniversario del final del franquismo con un soberbio reparto

En pleno aniversario por los 50 años de la muerte de Franco y el inicio de la Transición, Movistar Plus+ lanza una de sus series del mes sobre un hecho histórico que cambió la historia reciente de nuestro país. Hablamos del intento de golpe de Estado del 23-F representado en la figura del teniente coronel Antonio Tejero.

Su actuación el día 23 de febrero de 1981, cuando intentó dar un golpe de Estado en el Congreso de los Diputados, es uno de los episodios cruciales en nuestra Democracia, que también se conmemora esta semana. 44 años después, la plataforma bajo demanda nos hará revivir aquel momento con 'Anatomía de un instante'.

Esta miniserie, integrada por cuatro capítulos de 50 minutos, se basa en el libro homónimo de Javier Cercas publicado en 2009. Libro que se convirtió en un éxito de ventas y que está considerado como el relato definitivo de ese intento de golpe de Estado del 23-F. Y su estreno tendrá lugar este jueves, 20 de noviembre, coincidiendo con ese 50 aniversario del fallecimiento del dictador.

Álvaro Morte, Eduard Fernández, David Lorente, Manolo Solo y Miki Esparbé están al frente del reparto principal de 'Anatomía de un instante'. Álvaro Morte da vida a Adolfo Suárez, Eduard Fernández a Santiago Carrillo, Manolo Solo como Manuel Gutiérrez Mellado, David Lorente como Antonio Tejero y Miki Esparbé como Juan Carlos I.

En esta serie de Movistar Plus+, que aspira a ser uno de los grandes éxitos de la temporada junto a otros productos como 'El Centro' (Juan Diego Botto) o 'Yakarta' (Javier Cámara), también participan Óscar de la Fuente como Jaime Milans de Bosch o Juanma Navas como Alfonso Armada.

'Anatomía de un instante', que recreará el momento culmen en el que Tejero irrumpe en el Congreso de los Diputados con pistola en mano disparando al techo, está dirigida por Alberto Rodríguez ('La Peste') y escrita por él en colaboración con Rafael Cobos y Fran Araújo.

Sinopsis: Partiendo del golpe de Estado del 23 F, que tuvo lugar en España el 23 de febrero de 1981, 'Anatomía de un instante' disecciona uno de los momentos cruciales de la historia reciente española: la transición democrática. Cuando el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero entró en el Congreso pistola en mano, solo tres hombres se mantuvieron sentados en sus asientos mientras el resto se agachaba para ponerse a salvo: Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado.



