'La Promesa', avance semanal capítulos del 17 al 21 de noviembre: Una agresión y el plan de Leocadia, desbaratado

En el capítulo 717 de 'La Promesa' de este lunes, 17 de noviembre, Martina intenta convencer a Adriano de asistir a la fiesta del duque de Carvajal, pero él se niega. Finalmente, Alonso decide que sea Jacobo quien los acompañe. Este último decide contarle a Adriano la verdad que ha descubierto sobre las cartas de Catalina. Adriano se enterará de que Martina falsificó las misivas de Catalina para consolarlo y se alejará de ella.

Curro desvela a Ángela que Leocadia quiere obligarle a abandonar La Promesa después de la boda secreta… Las cocineras deciden interrogar al servicio para encontrar al ladrón de recetas, pero no consiguen nada. Lope decide actuar y sugiere un plan para desenmascarar a Madame Cocotte. ¿Lo conseguirá?

La decisión de nombrar a Teresa ama de llaves, sacude La Promesa. Todos parecen alegrarse, menos Petra. La llegada de una carta de Pedro Farré provoca un nuevo enfrentamiento con Enora por su traición.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 718 - Martes 18 de noviembre

Adriano descubre que Martina falsificó las cartas de Catalina para consolarlo y, tras una discusión, se aleja de ella. Jacobo y Alonso también confrontan a Martina, quien termina peleando, una vez más, con su prometido. Alonso sigue intentando convencer a Adriano de asistir a la fiesta del duque de Carvajal y Cifuentes, sin éxito.

Ángela y Curro sufren en silencio su separación previa a la boda secreta con Beltrán, cuya logística ultiman con Leocadia y Jacobo. En el hangar, Manuel, Enora y Toño descubren fallos graves en las piezas de don Luis. Alonso le propone a su hijo que rompa el acuerdo con el fabricante, pero el heredero decide darle otra oportunidad.

En las cocinas, el mareo de María Fernández genera alarma y Petra expresa su indignación por haber sido reemplazada por Teresa. Lope, Simona y Candela activan un plan para descubrir al impostor que roba las recetas. ¿Lo conseguirán esta vez?

Avance de 'La Promesa' del capítulo 719 - Miércoles 19 de noviembre

A Ángela no le queda otra que despedirse de Curro prácticamente para siempre, pero el muchacho se muestra frío. Lope, Vera y las cocineras tienden una trampa a madame Cocotte, pero no consiguen que caiga. A pesar de ello, Lope no pierde la esperanza porque esconde un as bajo la manga.

La relación entre Martina y Adriano se resiente. El conde sigue muy dolido por la falsificación de las cartas. ¿Arreglarán sus diferencias? Don Luis sorprende a Manuel, Enora y Toño mandando una nueva pieza rectificada en muy poco tiempo.

Por su parte, María Fernández le cuenta a Samuel cuáles son sus planes de futuro respecto al padre del hijo que espera. La familia Luján disfruta, aparentemente, en la fiesta de Lisandro. Leocadia y Ángela no ven el momento de abandonar la celebración para iniciar el plan de boda secreta con Beltrán. Sin embargo, una inesperada llegada pone en peligro sus planes: ¡Lorenzo irrumpe por sorpresa en la fiesta! ¿Conseguirán celebrar, finalmente, el enlace?

Avance de 'La Promesa' del capítulo 720 - Jueves 20 de noviembre

La inesperada presencia de Lorenzo en la fiesta de Lisandro desbarata el plan de Ángela y Beltrán para contraer matrimonio esa misma noche. Pero eso no es todo: el capitán de la Mata exige a Leocadia algo inesperado. ¿De qué se trata? Alonso le revela a Manuel que… ¡el duque de Carvajal y Cifuentes es el socio mayoritario de la empresa de don Luis! ¿Cuál será el próximo paso del heredero?

Leocadia y Martina discuten por las cartas falsas y la muchacha amenaza con marcharse de La Promesa. En la zona de servicio, Petra sigue haciéndole la vida imposible a Teresa como nueva ama de llaves. Samuel está decidido a apoyar a María: propone a la doncella asumir la paternidad del niño y casarse con ella.

Lope celebra que el impostor que se hace pasar por Madame Cocotte cayera en su trampa. ¡Descubrimos quién es la persona que copia las recetas! Curro y Lorenzo se enfrentan una vez más. Pero esta vez el lacayo no puede contener su rabia y acaba dando un puñetazo al capitán…

Avance de 'La Promesa' del capítulo 721 - Viernes 21 de noviembre

Lorenzo no puede responder al puñetazo de Curro porque Ángela aparece oportunamente. ¿Qué consecuencias tendrá? Martina anuncia su intención de irse unos días con una amiga a Sevilla y ni Alonso ni Jacobo consiguen retenerla. Las cocineras comentan satisfechas la repercusión que ha tenido la última receta fallida de Madame Cocotte, un sentimiento que no comparte Vera, que cree que Lope debería dejarse de juegos y actuar seriamente contra el ladrón.

Ni Toño ni las cocineras acaban de asumir la ruptura de la relación con Enora y cada uno la presiona de distinta manera. Manuel enfrenta a la joven por otro motivo: le pregunta si ella sabía que don Lisandro era el propietario de la empresa de don Luis. ¿Cuál será su respuesta?

Teresa se siente entre dos aguas en su trabajo de ama de llaves, ya que Cristóbal y Pía le dan consejos contradictorios… A Leocadia se le acaba el tiempo. No ha podido casar a su hija con Beltrán tras la fiesta de Lisandro y, ahora, debe tomar una drástica decisión que puede cambiar la vida de Ángela para siempre.