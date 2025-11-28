La caída de 'Gran Hermano' no se frena con una audiencia apocalíptica que hace inasumible su futuro en Telecinco

'Gran Hermano 20', lejos de remontar sus audiencias, no toca fondo en Telecinco y en su cuarta gala con Jorge Javier Vázquez al frente marcó un nuevo mínimo histórico en ambos tramos, tanto en el express como en la parte principal de la emisión.

En access registró un terrorífico 5,4% de cuota de pantalla y apenas 650 mil telespectadores. Es un índice de share absolutamente inaudito para una gala de 'GH' y para cualquier reality de Mediaset. Más aún tratándose del formato de telerrealidad por antonomasia de la televisión.

Ese 5,4%, inasumible definitivamente para la cadena de Fuencarral, provocó que Telecinco fuera última opción por detrás no solo de las cadenas principales, también incluso de La 2. 'El Hormiguero' lideró con un 16% y 1,9 millones, 'La Revuelta' obtuvo un 13,4% y casi 1,6 millones, 'First Dates' un 8,5% y más de un millón y 'El Intermedio' un 7,8% y 952.000 espectadores.

Lo más llamativo, un dato que da una clarísima idea del insostenible futuro de 'Gran Hermano' en la programación, es que en coincidencia con 'Cifras y Letras' también le superó el concurso de La 2 con un 6,4% y más de 800 mil seguidores.

Posteriormente, el grueso de la emisión de la gala 4 de 'GH' registró también mínimo histórico al descender dos décimas con respecto al jueves pasado y promediar un escueto 11%. Esta cifra también es insólita y dramática.

Especialmente si ponemos la atención en el número de espectadores, que fue de 606.000 a pesar de que se introdujeron dinámica para levantar la expectación. Por ejemplo, una expulsión fulminante tras las nominaciones que posteriormente la audiencia no ratificó.

Sin embargo, ni eso ni la menor competencia al no haber programa de estreno de 'Futuro Imperfecto', pues La 1 ofreció un refrito que se hundió al 8,7% de share, provocaron un impulso en el reality de Telecinco. De hecho, perdió frente a la oferta de Cuatro, que cosechó un 11,7%.

En estricta coincidencia, de 23:15 a 01:53 horas, la cadena secundaria de Mediaset promedió un 11,7% con su parrilla mientras 'Gran Hermano 20' no pasaba del 10,9%. Por lo que nuevamente el liderazgo lo perdió.

Para rematar este análisis, hay que resaltar que, sin fragmentación, la gala firmó un 7,9% de cuota de pantalla y congregó 611.000 espectadores de media. Un dato realmente apocalíptico que empujó a Telecinco a mediar un nefasto 8,4% en el total del día.