Este reportaje de 'La Sexta Noticias' hace un retrato demoledor de la incultura sobre el franquismo en los jóvenes

'La Sexta Noticias' con Rodrigo Blázquez ha dedicado una parte de la escaleta a derribar mitos del franquismo y a mostrar la incultura que existe entre muchos jóvenes sobre un periodo muy oscuro para la historia de España. Mitos que no hay forma de erradicar y que siguen muy presentes en la actualidad.

En primer lugar, se ha desmontado que con Franco se creara la Seguridad Social. Es rotundamente falso. No había Sanidad para todos bajo su dictadura. Solo habilitó a las empresas para que desarrollaran sus propias mutuas con aportaciones de trabajadores. Y no todos tenían la misma cobertura. La Sanidad Universal no llegó hasta bien entrada la democracia.

Respecto a que el franquismo trajo las vacaciones pagadas, asistimos a otro gran bulo. Dependían de la buena voluntad del empresario; eran un privilegio y no un derecho. También es una falacia que gracias a Franco ingresamos en la ONU. En realidad, durante 10 años estuvimos excluidos por las amistades peligrosas del generalísimo con la Alemania nazi de Hitler y la Italia de Mussolini.

Otro mito franquista desmontado: el de que el gobierno de Franco construyó muchos bloques de vivienda. Realmente, en muchas ocasiones no eran viviendas sociales precisamente. Fueron viviendas a un precio inasequible y para acceder a ellas había que demostrar una cierta afinidad al régimen. Por lo tanto, aquello de que impulsó la vivienda digna es una fake news de campeonato. Sobre los planes hidráulicos, es verdad que se construyeron pantanos durante la dictadura, pero muchos habían sido diseñados antes de la llegada de Franco, por lo que no hizo más que retomar esos planes.

Acto seguido, una vez tumbados todos esos bulos tan enquistados, 'La Sexta Noticias' ha puesto el foco en los jóvenes tras el sondeo del CIS que apunta que 1 de cada 6 menores de 24 años (17%) piensa que la democracia actual es peor o mucho peor que la dictadura franquista o que 1 de cada 5 (21%) sostiene que los años de la dictadura fueron buenos o muy buenos y que con Franco se vivía mejor.

El test de 'La Sexta Noticias' sobre cuánto saben los jóvenes de Franco

Para comprobar estas proyecciones, un equipo de 'La Sexta Noticias' ha salido a la calle para realizar un test sobre cuánto saben los jóvenes de Franco, y el resultado es descorazonador a la par que terrible. A continuación, las preguntas y respuestas:

¿Con Franco se vivía mejor?

"Yo creo que tenía sus cosas buenas y sus cosas malas"; "al final una dictadura pues es lo que hay, pero ha tenido muchas cosas buenas" o "Franco hizo cosas muy buenas por España". (Afirmaciones vacías sin razonamientos)

¿Qué cosas buenas hizo Franco?

"No lo sé muy bien, pero hizo bastantes reformas, las carreteras, no sé, esas cosas"; "el tema de la vivienda juraría que también lo hizo bien" o "impulsó a España en muchos aspectos económicamente". (Cero certezas)

¿Quién fue Franco?

"Un dictador de hace muchos años"; "un dictador que estuvo varias décadas dirigiendo España con puño de hierro"; "era un dictador y es mejor que no esté" o "fue una persona que considero mala porque hizo atrocidades que nunca se van a perdonar". (Aleluya).

¿Cómo llegó Franco al poder?

"No me acuerdo, llevo sin estudiar tres años"; "un golpe de Estado"; "trajo un golpe de Estado que provocó una Guerra Civil en la que muchos españoles murieron" o "se levantaron unos cuantos militares, ¿no?" (Hay dudas e imprecisiones lamentablemente)

¿Qué había antes de Franco?

"La Guerra Civil no la empezó Franco, la empezó la República" o "La Guerra Civil fue para parar unas injusticias que se ven bien claras". (Respuestas que sobrecogen)