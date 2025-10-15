¿Quién es el invitado que visita 'La Revuelta' de David Broncano hoy, miércoles 15 de octubre?

Tras recibir por primera vez a Daniel Guzmán, 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas. David Broncano y su equipo volvieron a quedar relegados al prime time este martes con motivo del partido entre España y Bulgaria, y el humorista se reencontró con el actor para descubrir todos los detalles sobre 'La deuda', su tercera película como director.

La visita del actor al espacio de La 1 se tradujo en un 14.5% de share y 1.426.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 14.9% de share y 1.853.000 espectadores en su franja habitual. Por otra parte, 'Supervivientes All Stars' anotó un 8.7% de cuota de pantalla en su franja exprés, congregando a 1.059.000 seguidores durante la primera hora de 'Tierra de nadie'

El invitado de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy miércoles, 15 de octubre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a David Bustamante, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar su nueva gira de conciertos por los teatros de nuestro país, su 'Tour Inédito'. Por su parte, David Broncano se reencontrará con una invitada que ya acudió la temporada pasada.

Cristina Castaño regresa este miércoles al espacio de TVE para presentar 'Nails', la nueva serie que protagoniza en SkyShowtime y que promete convertirse en el 'Sexo en Nueva York' español por excelencia. La ficción con tintes de comedia y drama, que llegó a la plataforma a principios de semana, explora las vivencias cotidianas de un grupo de mujeres.

Así, la que interpretaba a Judith en 'La que se avecina' se reencuentra con David Broncano meses después de su primera visita a 'La Revuelta' y poco después de dar la bienvenida a la su primer hijo, León, que nació a finales de agosto. Cabe recordar que fue durante su primera visita al espacio de TVE en mayo cuando hizo público su embarazo.