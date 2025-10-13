¿Quién es el invitado que acude hoy a 'La Revuelta' de David Broncano este lunes 13 de octubre?

Tras despedir la semana con la visita de José Pérez, Carlos Soria y la actuación de Gregory Porter, 'La Revuelta' regresa este lunes con más sorpresas. David Broncano sorprendió a la audiencia cediendo su altavoz el pasado jueves al autor jiennense, que ya había acudido como público al espacio de La 1 anteriormente para promocionar el lanzamiento de su primera novela, la cual pudo presentar con todo detalle en su entrevista.

El paso del autor, el alpinista de 86 años y el cantante de jazz por el espacio del humorista se tradujo en un 13.8% de share y 1.624.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' logró firmar un 15.7% de share y 1.859.000 espectadores gracias a la última visita de José Sacristán. Por su parte, 'Supervivientes All Stars' logró un 9.8% de cuota de pantalla y 1.150.000 seguidores en su trampo exprés.

El invitado de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

Pero quién visita hoy lunes, 13 de octubre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Goyo Jiménez y JJ Vaquero, que esta vez regresan juntos al espacio de Antena 3 para presentar su nueva película 'Sujétame el cubata', que llegará a los cines el próximo viernes 17 de octubre. Por su parte, David Broncano se reencontrará para abrir la semana con una invitada que ya acudió la temporada pasada.

Cristina Castaño regresa este lunes al espacio de TVE para presentar 'Nails', la nueva serie que protagoniza en SkyShowtime y que promete convertirse en el 'Sexo en Nueva York' español por excelencia. La ficción con tintes de comedia y drama, que llegó a la plataforma a principios de semana, explora las vivencias cotidianas de un grupo de mujeres.

Así, la que interpretaba a Judith en 'La que se avecina' se reencuentra con David Broncano meses después de su primera visita a 'La Revuelta' y poco después de dar la bienvenida a la su primer hijo, León, que nació a finales de agosto. Cabe recordar que fue durante su primera visita al espacio de TVE en mayo cuando hizo público su embarazo.