Acaba de llegar a Netflix esta serie que arranca con un apagón y adapta un éxito literario de ciencia ficción

Es verdad que, en los últimos años, estamos viviendo demasiados eventos canónicos en nuestras vidas. Ya ni siquiera hay que hablar del COVID. Porque desde 2020 hemos tenido la erupción del volcán de La Palma, la guerra de Ucrania, una de las Danas más destructivas de las que tenemos registro y, lo más reciente, un apagón nacional. El pasado 28 de abril España se quedó totalmente desconectada de Europa. Muchas casas estuvieron sin luz (y sin forma de comunicarse) durante casi veinticuatro horas. Algo que no habíamos vivido nunca en las últimas décadas. Y, como siempre, en la ficción siempre podemos encontrar reflejos, retazos de la realidad.

Ya os hablamos de 'Apagón', la serie de Movistar Plus+ que relata lo que ocurriría si se diera un apagón nacional en España que durara días. También hemos hablado de 'Día cero', el thriller político de Robert De Niro para Netflix. Y ahora toca hablar de 'El eternauta', que se estrena este 30 de abril, también en Netflix y que, cómo no, comienza con un apagón.

Sin electricidad, sin comunicación y sin red. Ya vemos los paralelismos, ¿verdad? Imposible comunicarse, imposible saber lo que está ocurriendo. Y en la serie de Netflix, además hay que añadir una nevada mortal. 'El eternauta' es una de las historias más famosas de la literatura argentina. Esta novela gráfica, con guion de Héctor G. Oesterheld y dibujo a cargo de Francisco Solano López, se publicó originalmente entre 1957 y 1959 en la revista local Hora Cero Semanal.

Con el tiempo, se ha convertido en una de las obras más rompedoras y, por qué no decirlo, polémicas, ya no solo de Argentina, sino de toda Sudamérica, y una de las más influyentes novelas gráficas de habla hispana. En ella se relata la historia de Juan Salvo y cómo trata de sobrevivir a un evento apocalíptico inexplicable en Argentina. Una extraña nieve cae del cielo y mata a todo el que toca. El protagonista necesita encontrar a su familia así que, ataviado con un traje repleto de cinta aislante, y con una máscara de gas, emprende un viaje bajo la nieve mortal.

Como su guionista se convirtió en uno de los desaparecidos de la última dictadura argentina, la obra acabó siendo más política que nunca. Además, fue prohibida hasta 1983. Y ahora Netflix se ha encargado de llevarla a la pequeña pantalla, con Bruno Stagnaro como creador y director de los seis episodios, y con Ricardo Darín como protagonista, la crítica se esta rindiendo a esta nueva historia apocalíptica. Sí, hemos visto muchas de ese género, como la reciente 'The last of us'. Pero ninguna que nos toque tan de cerca, al menos su inicio. Porque, por ahora, no tenemos zombies acechando. Aunque mejor no decirlo muy alto.

La atmósfera que crea la ficción de Netflix es agobiante. Lanza a sus protagonismos a la duda más absoluta, a sentirse perdidos, a no encontrar una solución (porque no saben cuál es el problema). Y, aunque comienza con fuerza y buscando una personalidad propia, acaba cayendo en los típicos clichés de siempre de este tipo de género según se acerca el final. No quiere decir que por eso, 'El eternauta' sea peor. Pero es verdad que no acaba de explotar su material original hasta las últimas consecuencias. De todos modos, es una miniserie que se ve rápido, que funciona, que tiene a un Ricardo Darín inmenso, una fotografía espectacular, y encima nos recuerda lo que acabamos de vivir en nuestras propias carnes.