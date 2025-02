Avance semanal 'La Promesa' del 10 al 14 de febrero: Una trampa y la sospecha de Cruz sobre Jana y Curro

'La Promesa' arranca esta semana con giro sobre Samuel, que anuncia al servicio que la marquesa no le permite irse bajo ningún concepto, lo que alegra a María Fernández. Catalina los ve hablando y empieza a sospechar que algo hay entre ellos. Por mucho que intente evitarlo, a la sirvienta no le quedará otra que admitir la verdad ante las indagaciones sobre su relación con el cura.

Tras hablar con Manuel, Jana decide mantenerse al margen de los asuntos de la familia, mientras Leocadia la empuja a rebelarse. La desaparición de unos sacos de harina de la despensa crea tensiones en la cocina, pero, descubrir quién fue quien los sustrajo, será toda una sorpresa.

Cruz intenta convencer a Martina de que deje su porcentaje de La Promesa en manos de Alonso y ordena a Curro que convenza a Ángela de volver a Suiza, pero este no sabe cómo abordarla. Santos fuerza a su padre a hablar con Ana, aunque el mayordomo no parece muy dispuesto a ponérselo fácil.

Jana sigue investigando la habitación secreta y, finalmente, consigue abrir la puerta misteriosa. Jana está decidida a llegar al fondo del secreto que esconde el pasadizo de la habitación secreta, pero, por el camino, va a ser descubierta por alguien. Y Cruz pone el grito en el cielo cuando descubre que Alonso le ha dejado el palacio de Madrid a Catalina.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del martes 11 de febrero

Jana está decidida a llegar al fondo del secreto que esconde el pasadizo de la habitación secreta, pero, en mitad de su expedición, es descubierta por Curro. Al descubierto quedan las intenciones de Martina con respecto a quién apoyar: a Catalina o a su tío Alonso.

Alonso no ve otra alternativa que tener que prescindir de miembros del servicio, pero Rómulo interviene con una propuesta que podría evitarlo. Por mucho que intente evitarlo, a María Fernández no le quedará otra que reconocer la verdad sobre su relación con el padre Samuel. Ricardo no piensa ceder ante Ana, pero se ve entre la espada y la pared tras una imprevista petición por parte de Santos.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del miércoles 12 de febrero

Ante la imposibilidad de convencer a sus hijos y a Martina para que accedan a vender las tierras, a Alonso no le queda otra solución que deshacerse de objetos valiosos para conseguir dinero.

Curro, que ya conoce la habitación secreta, piensa que Ramona posee las respuestas a las dudas que les ha planteado ese misterioso lugar, así que decide ir en su búsqueda y encarga a Jana que se despida de todos en su nombre. Cruz no entiende la confianza existente entre su sobrino y la antigua doncella y empieza a sospechar.

Ricardo accede a que Ana recupere el tiempo con su hijo, pero se niega a inventar una versión intermedia de lo que ocurrió en el matrimonio. Ángela sospecha erróneamente que ella pueda ser la culpable del viaje de Curro y se ofrece a Leocadia a abandonar La Promesa a cambio de que le diga quién es su padre y le hable de su pasado. Entretanto, una simple anécdota de Candela hace que se fragüe una idea extraña en la cabeza de María Fernández relacionada con Samuel.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del jueves 13 de febrero

Ana sigue intentando recuperar la relación con Santos, y para ello debe incluir a Petra en las conversaciones que tiene con su hijo. Los Luján necesitan conseguir liquidez. Eso es lo que Alonso intenta meter en la cabeza de Catalina y Martina, en un nuevo intento por convencerlas.

Convencida de que algo se le escapa está Jana. Necesita que la habitación secreta le dé las certezas que aún no tiene. Falta de confianza siente María Fernández con Samuel, pero su inquietud por lo sobrenatural empieza a coparlo todo. Los marqueses de Luján necesitan que Martina cambie de opinión: será Cruz quien idee un plan para conseguirlo.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del viernes 14 de febrero

Cruz trama un plan para engañar a Martina y, aprovechándose de su ingenuidad, consigue que acceda a vender su parte del palacio. Ángela descubre un telegrama de Lorenzo en la habitación de Cruz que va a delatar las verdaderas intenciones del viaje del capitán: buscar una esposa por conveniencia para Curro.

Ana y Ricardo se debaten sobre qué contarle a Santos acerca de su tumultuoso pasado, optando por una verdad a medias que podría traer consecuencias inesperadas. Ángela y Samuel se unen en organizar un plan para ayudar a los necesitados del refugio, involucrando a las cocineras para recolectar alimentos en medio de la escasez.

Samuel sorprende a María Fernández leyendo un inquietante libro sobre posesiones demoníacas, lo que la lleva a confesarle a Catalina que cree que tiene el diablo en el cuerpo. Leocadia presiona a Cruz con el embarazo de Jana, buscando desestabilizar a su amiga.

Curro visita a Ramona para que le ayude a desentrañar el misterio de la habitación secreta. Lo que el muchacho no se esperará es la violenta reacción de Ramona, que lo expulsa de su casa, negándose a remover el pasado.