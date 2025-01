Todo lo que debes saber sobre 'El Desafío 2025': concursantes, invitados y número de programas

'El desafío' regresa este viernes a Antena 3 con el estreno de su quinta edición después de coronarse en su cuarta edición como líder absoluto del prime time de los viernes frente a 'De Viernes'.

Ahora, el programa presentado por Roberto Leal vuelve y lo hace con una temporada cargada de emoción, sorpresas, imponentes retos y nuevas pruebas que deberán superar un nuevo grupo de famosos, que vuelve a ser de lo más codiciado de la televisión.

Victoria de Marichalar, Genoveva Casanova, Feliciano López, Gotzon Mantuliz, Lola Lolita, Manuel Díaz “El Cordobés”, Roberto Brasero y Susi Caramelo son los famosos que se enfrentarán a los retos planteados por el programa a lo largo de sus 12 galas.

Un año más, los concursantes se someterán al veredicto y a los votos de un jurado implacable formado por el director de cine y actor Santiago Segura, la presentadora Pilar Rubio y el escritor y colaborador de televisión, Juan del Val.

Junto a los ocho valientes que se han atrevido a formar parte de esta edición, el programa contará cada semana con varios invitados especiales que, también se sentarán en la mesa del jurado para valorar a los concursantes por un día. Estopa, Sonsoles Ónega, Fernando Verdasco, Ana Boyer, Antonio Orozco, Rosa López, El Monaguillo, Chenoa y Eduardo Navarrete son los invitados que esta temporada visitarán ‘El Desafío’.

Los concursantes de la quinta edición de 'El desafío'

Victoria de Marichalar

La hija de la infanta Elena de Borbón y Grecia y Jaime de Marichalar debuta en la pequeña pantalla con ‘El Desafío’. Hasta ahora solo la habíamos visto trabajar en el mundo de la moda, siendo portada de infinidad de publicaciones y desfilando en todo tipo de eventos y pasarelas. Ahora se estrena en televisión y lo hace con un complicado reto: ‘El Desafío’. Será la primera vez que formará parte de un proyecto televisivo y será entonces cuando podrá demostrar por primera vez su faceta más personal.

Genoveva Casanova

Un de las celebrities que más interés despierta entre la prensa y que más ha demostrado su faceta solidaria colaborando con diversas ONG’s, se suma a esta nueva aventura televisiva en la que mostrará una faceta hasta ahora desconocida para muchos y se atreverá con un reto inédito en su carrera. Lo hará superando arriesgados y sorprendentes retos. ¿Conseguirá conquistar al jurado con su talento y convertirse en una de las concursantes mejor valoradas en cada gala por parte del jurado?

Feliciano López

Es una leyenda viva del mundo del tenis y a lo largo de su extensa carrera ha conseguir triunfar en dicho deporte, coronándose como uno de los mejores del mundo. Ahora se enfrenta a un nuevo reto, pero fuera de las pistas: es concursante de ‘El Desafío’. Cada semana deberá superar arriesgados y sorprendentes desafíos para demostrar que sigue siendo uno de los mejores.

Gotzon Mantuliz

Es un auténtico aventurero que ya demostró en la pequeña pantalla que su fortaleza física puede llevarle a la victoria. Este modelo, diseñador y colaborador de diversos medios y publicaciones deberá enfrentarse ahora a desafíos físicos, pero también de habilidad y hasta musicales, saliendo de su zona de confort. ¿Conseguirá repetir la hazaña de sus proyectos anteriores?

Lola Lolita

Lola Lolita es a sus 22 años una de las influencers más importantes del país. Acumula más de 13,4 millones de seguidores en TikTok y 4,2 millones en Instagram. Es una auténtica estrella en las redes sociales, trabajo que le ha reportado fama y todo tipo de reconocimientos. Además, ha colaborado en TikTok con estrellas internacionales como Maluma, Shakira o Sebastián Yatra. Ahora se estrena en la pequeña pantalla para enfrentarse cada semana a complejos y arriesgados desafíos con los que mostrará una faceta hasta ahora desconocida para muchos de sus millones de seguidores.

Manuel Díaz “El Cordobés”

Ha triunfado en los ruedos, siendo uno de los mejores de dicha disciplina. Se ha convertido además en todo un celebrity pero hasta ahora no se había enfrentado a un reto como este en televisión. Tendrá la complicada misión de superar todo tipo de retos y de especialmente conquistar al jurado que le valorará cada semana y no, no será sencillo hacerlo.

Roberto Brasero

Es uno de los presentadores de Atresmedia más queridos por el público. El presentador de ‘Tu tiempo’ en Antena 3 entra cada día en los hogares de millones de personas y ahora lo hará también con este nuevo proyecto en el que descubriremos una nueva faceta del popular periodista. Brasero saldrá de su plató para hacer frente a desafíos a los que nunca se había enfrentado en la pequeña pantalla.

Susi Caramelo

Esta popular presentadora, reportera, humorista y actual colaboradora de ‘El Hormiguero’ lleva años triunfando en la pequeña pantalla. Desde que la descubrimos como reportera en las alfombras rojas de todo tipo de eventos, ningún reto se le ha resistido. ¿Conseguirá también superar todos a los que se deberá someter en el programa que conduce Roberto Leal? ¿Llenará el estudio de su particular humor demostrando que además también puede triunfar en desafíos físicos y mentales?