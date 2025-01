Horóscopo fin de semana, del 31 de enero al 2 de febrero: Predicción para todos los signos zodiacales

Este fin de semana despedimos enero y damos la bienvenida a febrero de 2025. Te adelantamos aquí cuál va a ser el porvenir de tu signo del zodiaco durante estos tres días en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor. Consulta la predicción diaria del horóscopo entre el viernes 31 de enero y el domingo 2 de febrero y descubre ya cómo le va a ir a Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario o Capricornio.

Inauguramos el mes de febrero con la Luna en fase de Luna nueva que se alcanzó el día 29 de enero, en el signo de Acuario. Consulta ya todos los pronósticos del horóscopo del viernes 31 de enero, sábado 1 de febrero y domingo 2 de febrero de 2025 para todos los signos zodiacales, según las previsiones de Esperanza Gracia:

Horóscopo fin de semana Acuario

Muchas felicidades. El Sol en tu signo te aporta tanta fuerza que, si sabes aprovechar todas tus oportunidades que van a surgir, llegarás tan alto como desees. Este fin de semana te mostrarás flexible y te sentirás dueño de tu destino.

Horóscopo fin de semana Escorpio

Si algún asunto amoroso te preocupa, ahora que el planeta Venus está transitando por un signo de agua como el tuyo, es el momento de solucionarlo y de recuperar la sonrisa. Estarás radiante, carismático, y no podrán negarte nada.

Horóscopo fin de semana Aries

Este fin de semana vas a estar más despierto e inspirado que nunca. Es el momento de iniciar algo que cumpla tus expectativas. En el amor, sentirás la necesidad de dejarte llevar por tus emociones, sin poner límites a lo que sientes.

Horóscopo fin de semana Géminis

Este fin de semana vas a brillar allí donde vayas, pero recuerda llevar contigo un cuarzo blanco para protegerte, porque las envidias acechan. Tu vida sentimental se consolida.

Horóscopo fin de semana Tauro

Vas a comenzar una etapa de superación; activa tus recursos al máximo y te darás cuenta del caudal que posees para hacer frente a los retos y crecerte ante ellos. Cuidado con las envidias que puedes despertar este fin de semana.

Horóscopo fin de semana Virgo

Si ha habido conflictos o enfrentamientos con personas de tu entorno, ahora, que tienes al planeta Mercurio haciéndote muy buenos aspectos, es el momento de dialogar y superarlos. Este fin de semana, evita tomar decisiones apresuradas.

Horóscopo fin de semana Cáncer

Energía para hacer frente a los desafíos no te va a faltar, ya que el planeta Marte transita por tu signo y te revoluciona. Sentirás una urgente necesidad de dar un giro importante a tu vida. Si tienes las ideas claras, es el momento de hacerlo.

Horóscopo fin de semana Piscis

Vas a ir directo a tus objetivos, sin dudar qué es lo que más te conviene. Este fin de semana, tu amor incondicional y tu necesidad de darte a los demás van a contribuir a que despiertes mucho cariño en tu entorno.

Horóscopo fin de semana Libra

Este fin de semana tu imaginación e inteligencia estarán potenciadas, y te enfrentarás a los retos que surjan con una actitud positiva. La suerte es tu aliada y será difícil que no consigas lo que quieres.

Horóscopo fin de semana Leo

No dejes de perseguir los objetivos que te has propuesto y sigue adelante con tus planes, aunque las cosas no sean tan fáciles como esperabas. En el amor, puedes iniciar una relación en la que primen los sentimientos sinceros y la confianza.

Horóscopo fin de semana Sagitario

Los momentos tristes que has podido vivir desaparecerán y tendrás la sensación de que estás protegido por las estrellas. Si has puesto fin a una relación sentimental, es posible que os concedáis una segunda oportunidad.

Horóscopo fin de semana Capricornio

Sentirás una gran necesidad de poner a prueba tus recursos para acercarte un poco más a los objetivos que te has propuesto, pero debes mantener a raya los pensamientos negativos. Exterioriza tus sentimientos.