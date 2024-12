Si te gustó 'Perdidos' debes ver la serie apocalíptica que está arrasando en Netflix en medio mundo

En la guerra del streaming, hay multitud de series que llegan como grandes estrenos y tapan a otras que se estrenan en el mismo momento. Hay algunas de estas que acaban cayendo en el olvido, pero otras, tras años en el catálogo de las plataformas, de repente explotan y se vuelven virales y verdaderos éxitos. Algo así está pasando con una serie de la NBC que se estrenó en 2021 y que en Estados Unidos funcionó bastante bien pero no ha sido hasta ahora que ha comenzado a despuntar en el resto del mundo. Estamos hablando de 'La brea', que acabó con su tercera temporada este pasado febrero de 2024.

Creada por David Appelbaum para su emisión en la plataforma Universal+, esta serie de ciencia ficción apocalíptica no tuvo muy buenas críticas en su inicio. Pero conectó rápidamente con la audiencia, creando un fandom fiel a todas sus enrevesadas historias. Porque al final, 'La brea' sigue la misma fórmula que 'Perdidos': un gran misterio rodeado de una historia de personajes. Y, cada episodio, los secretos se van multiplicando. Una estrategia que ya han seguido otras ficciones como 'Manifest' o 'From', esta última aún en emisión, con su tercera temporada a punto de finalizar.

La serie nos llegó a España gracias a MAX, pero no alcanzó el éxito esperado. O, al menos, no pudo replicar los números conseguidos en Estados Unidos. Pero ahora ha empezado a acumular visualizaciones gracias a su desembarco en otra plataforma: Netflix. La gran N roja ha comprado los derechos de emisión de la primera temporada en buena parte de su mercado internacional (aunque en España no está disponible más allá de MAX) y en territorios como México se ha colado entre el contenido más visto. Al final, es así cómo funciona el mundo del streaming. Muchas series que ya tienen varios años vuelven a ser rescatadas y se convierten en fenómenos globales.

Así es 'La brea'

Una aventura épica comienza cuando se abre un enorme hoyo en el medio de Los Ángeles, arrastrando a cientos de personas y edificios a la profundidad. Aquellos que cayeron se encuentran en una tierra primitiva misteriosa y peligrosa, donde no tienen opción más que mantenerse juntos para sobrevivir. Mientras tanto, el resto del mundo busca desesperadamente comprender lo que ha sucedido. En busca de respuestas, una familia que ha sido separada por este desastre tendrá que descubrir los secretos de este evento inexplicable para encontrar una salida para cada uno.

'La brea' no tiene en su reparto actores de primer nivel. Pero quizá por eso funcionen tan bien entre ellos y entre el público. No hay ningún intérprete que se lleve todos los focos y eso ayuda al equilibrio de tramas. Natalie Zea, Eoin Macken, Jon Seda, Chiké Okonkwo, Karina Logue, Zyra Gorecki, Veronica St. Clair o Jack Martin son los protagonistas. De hecho, en su momento se convirtió en la serie más seguida de Peacock.

Su incorporación al catálogo de Netflix también responde al acuerdo firmado entre la plataforma y NBCUniversal para seguir incluyendo contenido en su catálogo. No solo películas animadas sino también otro tipo de productos. "Al combinar estos títulos con licencia con nuestra programación original de Netflix, podemos ofrecer a nuestros miembros un paquete de entretenimiento excepcional con una selección aún mayor de películas para disfrutar", explicó en su momento Bela Bajaria, directora de contenido de Netflix.