A Kiko Matamoros le preguntan por su veto en Telecinco e impone esta firme condición para volver

Este jueves, el periodista Arnau Martínez, reportero de 'Espejo Público' y quien fuera uno de los rostros más reconocidos del equipo de 'Socialité' en la etapa de La fábrica de la tele con María Patiño y Nuria Marín de presentadoras estrena podcast: 'Chico de Revista' en Zona Rainpood. Y como padrino ha contado con Kiko Matamoros como invitado.

Así, el colaborador de 'Ni que fuéramos' ha visitado este nuevo podcast para hacer balance de estos últimos años tras el final de 'Sálvame', su veto en Mediaset y el estreno de 'Ni que fuéramos' en Canal Quickie y TEN donde es uno de los colaboradores estrella.

Desde la cancelación de 'Sálvame' por parte de Mediaset en junio de 2023 son muchas las manifestaciones que han hecho todos los que formaron parte del programa. Pero si ha habido alguien que ha sido crítico con el que fue su casa durante más de veinte años ha sido Kiko Matamoros. No obstante, ahora el colaborador deja claro que "a Mediaset, honestamente, le estoy agradecido. Son

más de 20 años de mi vida trabajando en Mediaset y soy agradecido a la gente que me ha dado la oportunidad de ganarme la vida y no solo a mí, a los míos también".

Tras ello, Matamoros aclara qué es lo que ha dicho de Mediaset en estos últimos tiempos. "Yo comenté que nos habían echado, que es la realidad. No solo nos habían echado, nos habían matado como personajes. No existimos, no se nos puede nombrar. Sé que hay gente que ha ido a un programa en algún debate de reality, me ha nombrado y no le han vuelto a llevar", asegura dejando entrever que se ha podido dejar de contar con gente por nombrarle en algún programa.

Sobre el veto de Mediaset: "Fue una falta de respeto"

"Es una política empresarial, no creo que sea una vendetta personal de nadie", destaca al respecto sobre el cambio en la cúpula de Mediaset tras la salida de Paolo Vasile. Con respecto a los cambios, Kiko es contundente. "No he entendido esa política y así se lo he hecho ver a algún responsable cuando he coincidido. Se hace una apuesta por un nuevo tipo de televisión más light, pero es muy feo enterarte de que estás muerto por la prensa", prosigue diciendo sobre cómo se enteraron del fin de 'Sálvame'.

"Es horroroso, una falta de respeto tremenda después de estar 14 años trabajando para esa casa. Me pareció tan feo… Sabíamos que iba a suceder aunque curiosamente la cúpula era más optimista", añade al respecto recordando cómo empezaron a sufrir recortes de horario y a tener más publicidad. "Pese a todo andábamos en el 13-14. Cuando Ana Rosa llegó dijo que se conformaba con un 14 y creo que ni lo ha visto o solo una vez, lo normal es que no llegue al 10 o no pase de él", asevera con un recado a la presentadora de 'TardeAR'.

Kiko Matamoros deja claro si volvería a Telecinco

Durante la entrevista, Arnau Martínez le pregunta a Kiko si volvería a Telecinco y él duda con su respuesta. "No lo sé. Yo creo que no", responde de primeras. No obstante, después el colaborador recula y pone una clara condición para poder volver a la que fue su casa durante tantos años.

"No lo sé, bueno a mí me dicen un programa con Jorge, con La fábrica de la tele, con Bulldog TV o con productoras con las que he trabajado muy a gusto, con los que he trabajado toda mi trayectoria o con presentadores a los que tengo cariño, respeto y admiración, por supuesto. Pero no iría con la misma actitud ni miraría de la misma forma ni mimaría de la misma forma lo que estoy haciendo", sentencia.