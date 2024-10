Loles León, señalada en ‘Ni que fuéramos’ por esta rajada contra los colaboradores: «Gentuza»

En la tarde de este miércoles, 9 de octubre, Kiko Hernández ha puesto nombre y apellidos en ‘Ni que fuéramos’ a una famosa actriz que, recientemente, los tachó «de mierda, de basura». Se trata de Loles León, quien, según el colaborador, los despreció durante un evento en el que coincidieron.

Mirando a cámara, Kiko Hernández ha cargado contra la actriz de ‘La que se avecina’, quien, hace unos días, tuvo un comportamiento muy feo con el equipo de ‘Ni que fuéramos’. Según ha explicado el tertuliano, estaban pasando los invitados, rostros conocidos, periodistas, actores y actrices por el photocall. Loles León, al ver al equipo del programa de Ten, soltó: «Yo no paso detrás de esta gentuza». Lo hizo, al parecer, con un gesto «de asco, de desagrado».

Así se lo han contado a él compañeros de la prensa que estaban presentes en el evento: «Me lo dicen dos reporteras que están haciendo las preguntas. Pasan 20 minutos y de pronto pasa ella. Y de hecho, preguntó a los reporteros: ‘¿Esta gente qué hace aquí invitada?'». Al explicarle que acababan de estrenar ‘¡Sálvese quien pueda!’, puso «cara de disgusto, y cuando pasa a nuestro lado, no me saluda ni nada», explica el exgran hermano.

Acto seguido, y tras desvelar el nombre de Loles León, Kiko le ha dedicado unas duras palabras, recordando su pasado televisivo: “Una grandísima actriz a la que me gustaría referirle qué opina de esos años en que ella ocupaba la mesa del corazoncistas de ‘Crónicas Marcianas’, donde estaba yo también. Ella participaba de la mesa del corazón, recibía los insultos de ‘El Yoyas’, y participó durante más de dos años. Eres una grandísima actriz, pero no por eso nos tienes que menospreciar y decir que somos mierda, escoria, basura”.

Kiko Matamoros se une a las críticas a Loles León: «Uno se retrata como lo que es»

Muy enfadado e indignado, el colaborador ha criticado que seguramente Loles León no entendería que «personas como nosotros, como Belén Esteban, María Patiño, Kiko Matamoros o yo mismo, Kiko Hernández, podíamos ir como invitados a ese evento». En ese momento, Matamoros se ha unido a esa denuncia pública asegurando que «en la vida uno se retrata como lo que es y fundamentalmente los acomplejados. Si quieres vender lo que no has sido o lo que no eres debes demostrar un status y eso es lo que ha hecho».

Incluso ha hecho alusión a los orígenes humildes de la intérprete: «con sus padres churreros, tú churrera, que te viniste a Madrid a buscarte la vida y comiste mucha necesidad». «Me parece que ese punto de clasismo no esconde más que un enorme complejo de inferioridad», sentencia el colaborador de ‘Ni que fuéramos’.