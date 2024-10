Las consecuencias que está pagando Aída Nízar tras denunciar a Íñigo Errejón: "He recibido…"

Hace unos días conocíamos que Aída Nízar se convertía en la segunda mujer, tras Elisa Mouliaá, en denunciar ante la Policía a Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual. La revista Semana se ha puesto en contacto con la colaboradora televisiva para conocer cómo se encuentra, y está, según ella misma ha reconocido, "indignada".

Y es que, al parecer ha recibido amenazas tras interponer la denuncia. A través de una llamada telefónica, Aída Nízar dice estar "indignada" por ser "protagonista del día por un secreto a voces". No entiende que la noticia sea ella y no Errejón: "Que la noticia sea Aída Nízar y no que un depredador sexual al que todos han protegido sigue teniendo protección y no está detenido".

La exconcursante de 'Gran Hermano' considera que es "triste" el hecho de que solo dos mujeres hayan presentado la denuncia ante la Policía. "No dejo de recibir denuncias de perfiles que tienen miedo a hablar. Eso es lo triste", lamenta. No obstante, asegura que está animando a todas esas personas a que sigan sus pasos: "He querido dar ejemplo y denunciar hoy. ¿Por qué no denuncié hace tantos años? Porque no estaba tipificado legalmente. Es que nadie es capaz de decir esto, de darse cuenta de que hoy se considera un acosador y se define como lo que es, antes era un mero salido y repugnante".

Aída Nízar reconoce estar recibiendo amenazas del entorno de Errejón

Aída Nízar insiste en que está recibiendo infinidad de mensajes de otras personas que tienen miedo a hablar, y ella les está animando a que lo hagan. "También me están llegando denunciar de hombres. Este hombre practicaba de todo, allá las inquietudes sexuales de cada uno. No me meto", cuenta a la citada revista.

A la pregunta de si ha tenido alguna reacción por parte de Errejón o de su entorno tras interponer la denuncia, Aída Nízar se muestra muy sincera: "Solo sé que llevo 17 llamadas de amenazas. Y que si quiero que mi cabeza aparezca como la que apareció recientemente de una chica en Marbella".

Pese a estas coacciones, la vallisoletana no tiene miedo y solo desea que todo salga a la luz: "Ojalá explote todo. Sé que hay mujeres, celadoras del Congreso, personas que lo han pasado mal y lo siguen pasando mal. Me dicen: 'Aída, las personas que protegen a este infame siguen aquí'".

Aunque ha pasado mucho tiempo de aquel encuentro con Errejón, en mayo de 2015, Aída Nízar reconoce que "eso no se olvida. Yo estaba contantemente entre Madrid y Barcelona. Fui a diferentes actos de este individuo porque en esa época era el político más cotizado y yo trabajaba para una revista. Esta es la realidad". Y lamenta que en aquel momento nadie hiciera nada.

No entiende que se ponga en duda su testimonio

Tampoco entiende que después de salir todo esto a la luz, se le siga protegiendo. "La vicepresidenta del Gobierno (Yolanda Díaz) se atreve a decir que estaba recibiendo terapia. ¿Y le das poder a una persona que la necesita?”, pregunta, indignada, la colaboradora de 'Ni que fuéramos'. E insiste: "No está pasando nada, por eso siento tanta frustración ahora mismo. Aquí no se detiene a una persona…".

Tampoco entiende que se esté poniendo en duda su testimonio. Por eso lanza una reflexión: "¿Cómo se va a ayudar así a las personas a animarlas a que denuncien? Si a nosotras que somos empoderadas, fuertes, bellas, que tenemos éxito, ¿nos están machando cada vez? ¿Nos están cuestionando?". Su deseo ahora mismo es que "los mensajes que me mandan privadamente, los envíen públicamente y vayan a una comisaría. Solo pido eso".

Por último, Aída Nízar asegura que continúa en 'Ni que fuéramos'. Aunque lleva tiempo sin salir en el programa porque "no puedo estar en todas partes". "Tengo otros compromisos en el extranjero desde hace mucho tiempo y vivo a muchas horas de camino", sentencia.