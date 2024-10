El reventón de Beatriz Archidona por lo que ha presenciado en 'TardeAR': "¿Qué coño son...?"

Beatriz Archidona ha estallado en 'TardeAR' tras escuchar la comparecencia de Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial, en la que ha informado del refuerzo que se va a implementar en el número de efectivos para trabajar en las labores de limpieza y rescate en Valencia.

El ministro ha detallado que actualmente hay desplegados 1.800 policías nacionales, 750 guardias civiles y 1200 miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), anunciando que se van a incorporar 500 efectivos más desde mañana.

Una cifra muy baja que ha indignado a Beatriz Archidona, que este jueves ha ejercido de presentadora de 'TardeAR' debido a que Ana Rosa Quintana se ha desplazado hasta la zona cero del desastre para informar in situ y estar con los afectados.

"Yo ahora entiendo todo menos aún. Ejército de Tierra, de mar, de aire, me da igual la responsabilidad política, no quiero entrar en esos debates, pero esto es una cuestión humanitaria. Hay gente sin agua, sin luz, con madres, padres e hijos fallecidos detrás de una puerta. ¿Pero qué coño son 500 efectivos?", ha explotado Beatriz Archidona.

"De verdad, a mi esto ya me remueve y lo siento eh, perdonad, pero esto ya me parece que es engañar. El Ejército no solo está para salir a pasear solo el 12 de octubre", ha exclamado la comunicadora. "Pero es que el Ejército está deseando ir a ayudar", le ha apostillado Cristina Cifuentes.

"Dice el ministro 'garantizamos que va a haber todos los efectivos posibles', pues si lo van a garantizar, que manden más de 500 porque con 500 no hacen absolutamente nada", ha añadido la expresidenta de la Comunidad de Madrid. "No hacen nada", ha rematado Beatriz Archidona.