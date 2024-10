‘Aruser@s’ pone el foco en Pedro Piqueras y desarma su implacable opinión de Ángel Cristo

‘Aruser@s’ puso el foco este martes en la particular vendetta de Ángel Cristo contra su madre. El hijo de Bárbara Rey continúa desvelando detalles de la historia de amor de la ex vedette con Juan Carlos I, y cada vez son más los que se suman al debate. Sin ir más lejos, Pedro Piqueras, antiguo presentador de ‘Informativos Telecinco’, ha dejado clara su opinión sobre la polémica, y Alfonso Arús no ha tardado en contestarle desde su espacio en La Sexta.

Primero fueron las imágenes que confirmaban el romance del que durante tantas décadas se había hablado, y más tarde las cintas que ponían el foco en el supuesto chantaje de la actriz al antiguo jefe del estado. Los resquicios del romance entre Bárbara Rey y Juan Carlos I continúan monopolizando las mesas de debate de varios espacios televisivos. Y ‘Aruser@s’ ha querido recoger uno de los pronunciamientos más sorprendentes sobre el tema.

Andrés Guerra pone en entredicho a Pedro Piqueras en ‘Aruser@s’ por su juicio sobre Ángel Cristo: «Se equivoca»

En un reciente encuentro con los medios, Pedro Piqueras sorprendía al posicionarse sin censura sobre todo el revuelo. «Es una cierta intromisión en la vida privada de la gente. No creas que es un tema que me parezca especialmente bello», comenzó valorando el periodista. Entonces, lanzaría su más firme reprimenda a Ángel Cristo por estar detrás de todas las filtraciones a la prensa de este material tan comprometedor. «Que lo haga el hijo de esta persona me parece horrible. No disfruto con estas cosas, me gustaría un país mucho menos crispado, más alegre y más honesto», sentenció el veterano presentador.

«El hecho de que un hijo grabe y luego lo difunda es algo que no cabe en mi cabeza. Yo no lo haría con mi madre», aseguraba el antiguo rostro de ‘Informativos Telecinco’. Unas palabras que resonaban este lunes en el plató de ‘Aruser@s’ y que levantaban consigo multitud de opiniones. «Me he acordado de las conexiones que hacía Sálvame con Piqueras», han recordado desde el espacio de La Sexta, entusiasmados por este tipo de ‘crossovers’ entre un perfil tan vinculado al periodismo tradicional y el mundo del corazón.

«Raquel Mosquera, Paz Padilla… ¡Qué tiempos!», insistía una de las colaboradoras de ‘Aruser@s’. Entonces, el primero en oponerse a la dura sentencia de Piqueras contra el hijo de la vedette era Andrés Guerra. Tiene razón en lo de la familia, pero se equivoca en una cosa», advirtió el compañero de Alfonso Arús. «Si para acallar aquello pagaron 600 millones de dinero público a Bárbara Rey, sí que interesa saberlo», añadió el tertuliano.

«Hay que diferenciar lo que es de interés público…»

Fue entonces cuando el conductor del programa se pronunció sobre el tema con total sinceridad, poniendo el foco en un importante matiz. «Hay que diferenciar lo que es de interés público porque nos afecta a todos de algunos segmentos que entran, claramente, en el ámbito privado de una conversación entre dos personas de las cuales una no sabe que está siendo grabada», advirtió entonces el periodista, rebatiendo a su compañero.

«Tiene razón Pedro en que es una ‘carallada’ que un hijo le haga eso a una madre», terminó reconociendo Guerra, coincidiendo finalmente con parte del juicio de Pedro Piqueras sobre la gravedad de la vendetta de Ángel Cristo. «Hay cosas que afectan exclusivamente a una pareja», terminaba sentenciando el presentador de ‘Aruser@s’ para continuar repasando más reacciones al respecto, en concreto la de Gema López contra Juan Carlos I.