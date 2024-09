Todos los estrenos semanales del 23 al 29 de septiembre en Netflix, MAX, Prime Video o Movistar Plus+

Afrontamos la última semana de septiembre, a punto de entrar en el mes del terror y llegar a la spooky season. No hay mejor forma que prepararse para el mes de octubre que pasando miedo, y si ya nos empezó a poner los dientes largos la semana pasada Disney con ‘Agatha, ¿quién si no?‘, ahora le toca el turno a la tercera temporada de ‘From’. Sí, la que podríamos llamar como la nueva ‘Perdidos‘, y que nos plantea qué pasaría si acabáramos atrapados en un misterioso pueblo repleto de criaturas que quieren matarnos. Aunque hay más preguntas que respuestas, es una serie perfecta para ir preparándonos, y la tenemos en MAX. Pero si lo que te da miedo es el compromiso, Netflix te propone ‘Nadie quiere esto’. ¿Qué hay más terrorífico que el amor?

Esta semana también nos llega de nuevo ‘Cicatriz‘, tras su paso por TVE. Ahora le toca el turno a Prime Video, y solo esperamos que tenga mejor suerte. Pero si hay un par de estrenos destacados en estos días, uno es claramente ‘Del Revés 2’, que por fin llega al streaming. En este caso, de la mano de Disney Plus. La película de animación más taquillera de la historia. Merece la pena verla, ¿no? Y, el segundo estreno más destacado es ‘Las abogadas‘, que tras retrasar su llegada a TVE un par de semanas, por fin tendrá su momento el miércoles 25 en horario de máxima audiencia. Una de las apuestas fuertes de la cadena pública, y que sabemos que dará mucho que hablar en las próximas semanas.

Estrenos en Netflix

Nadie quiere esto (SERIE)

Sinopsis: Una agnóstica podcastera sobre sexo y un rabino recién separado se enamoran, pero ¿sobrevivirá su relación a unas vidas tan radicalmente opuestas y a sus entrometidas familias?

Podría pasar sin pena ni gloria por el catálogo de Netflix, como tantas otras comedias románticas, si no fuera por el equipo que hay detrás. Creada por Erin Foster, tiene entre sus guionistas a Steven Levitan, el creador de ‘Modern Family’. Y, además, los protagonistas son Adam Brody (eterno Seth Cohen en ‘The O.C.’) y Kristen Bell (‘Veronica Mars’, ‘The Good Place’). Ya solo con eso, merece la pena darle una oportunidad a una comedia sobre el amor y las relaciones románticas hoy en día. Eso sí, tenemos que esperar mucho cinismo y humor incisivo, a lo ‘Master of None’, así que quizá no sea para todos los gustos.

Fecha de estreno: 26 de septiembre

Estrenos en Prime Video

Cicatriz (SERIE)

Sinopsis: Desde el instante en el que la tragedia sacudió su vida siendo niña, el objetivo de Irina, una mujer enigmática con una misteriosa cicatriz que cruza su cara, no es otro que la venganza. Simón es un informático con una mente privilegiada pero con nulas habilidades sociales. No obstante, vence sus prejuicios y conoce a Irina por internet. Ya sea por inexperiencia o por el atractivo de ella, cae enamorado y se ve atrapado en un mundo complejo y peligroso que jamás hubiera imaginado.

Juan Gómez Jurado es uno de los autores que más venden en la actualidad en nuestro país. Su saga de ‘Reina Roja’ arrasa mes tras mes, y sus libros se han convertido en auténticos bestsellers. ‘Cicatriz‘ es parte del mismo universo, pero no veremos a Antonia Scott, sino otra historia totalmente diferente. Con Lucho Fernández, Jualu González o Milena Radulovic, tendremos conspiraciones informáticas y mafias de países del este como cóctel explosivo e improbable.

En coproducción con Serbia y con TVE, el ente público se adelantó a Prime Video y estrenó la serie a mediados de agosto. Una estrategia bastante extraña y que provocó que ‘Cicatriz’ pasara sin pena ni gloria por nuestro país. Esperemos que su nueva vida en Prime Video le haga llegar a más gente, aunque la ficción no esté a la altura de las circunstancias…

Fecha de estreno: 23 de septiembre

Estrenos en Movistar Plus+

Madame Web (PELÍCULA)

Sinopsis: Cassandra Webb es una paramédica en Manhattan que podría tener habilidades clarividentes. Obligada a enfrentarse a sucesos que se han revelado de su pasado, crea una relación con tres jóvenes destinadas a tener un futuro poderoso… si consiguen sobrevivir a un presente mortal.

Mucho se ha hablado sobre la nueva película de Sony en el universo de Spiderman… pero sin Spiderman. Hemos visto ‘Venom’, ‘Morbius’ y dentro de poco veremos a ‘Kraven’. Todos villanos del hombre araña, pero en un universo propio, ajeno al creado por Marvel para el cine. Una decisión un tanto extraña, y que ha tenido resultados muy dispares en taquilla. ‘Madame Web’ luchó mucho por llegar a la barrera de los 100 millones, y eso en una película de su calibre es un sonoro fracaso.

El film no se toma nunca en serio, y tiene un CGI bastante deprimente en muchas escenas. El guion no tiene sentido, y los personajes son totalmente planos. Pero nos dejó una de las promociones más brillantes de los últimos años, gracias a todas las entrevistas que dio una Dakota Johnson totalmente ajena a todo. Además, también tenemos a Sydney Sweeney, aunque su personaje está muy desaprovechado.

Fecha de estreno: 27 de septiembre

Estrenos en MAX

From (Temporada 3) (SERIE)

Sinopsis: El misterio de un pueblo de pesadilla en el centro de América, que atrapa a todos los que entran. Sus habitantes luchan por mantener una apariencia de normalidad, pero también deben lidiar con las amenazas del bosque circundante; incluidas las aterradoras criaturas que salen cuando se pone el sol.

Lástima que ‘From’ no esté teniendo la misma repercusión que otras series similares porque, pese a ser muy tramposa y tener unos personajes realmente odiosos, plantea unos misterios muy interesantes. Sí, podríamos decir que es la ‘Perdidos‘ (salvando mucho las distancias) de los últimos años. No en vano, tiene a parte de su equipo en el apartado creativo. Y su protagonista es Harold Perrineau, al que también vimos en la mítica serie de J.J. Abrams. Y, al igual que en la isla misteriosa, aquí tenemos un pueblo repleto de misterios y enigmas… que nunca tienen respuesta.

Puede resultar exasperante, eso no vamos a negarlo. Porque llevamos dos temporadas y no estamos ni siquiera cerca de saber la verdad sobre esos monstruos que salen por la noche y tienen aterrorizados a todos. El cliffhanger de la anterior temporada dio, por fin, una vuelta a las cosas, pero hay que esperar a ver si, por fin, nos enteramos un poco de cómo va todo. Eso sí, tiene varios momentos de poner los pelos de punta. Necesitamos más series de terror así.

Fecha de estreno: 26 de septiembre

Estrenos en Disney Plus

Del Revés 2 (PELÍCULA)

Sinopsis: Riley entra en la adolescencia y el Cuartel General de su cabeza sufre una repentina reforma para hacerle hueco a algo totalmente inesperado propio de la pubertad: ¡Nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, con años de impecable gestión a sus espaldas (según ellos…) no saben muy bien qué sentir cuando aparece con enorme ímpetu Ansiedad. Y no viene sola: le acompañan envidia, vergüenza y aburrimiento.

‘Del revés’ es una de las películas más valientes y aplaudidas de Pixar. Y han tenido que pasar nueve años para que por fin tuviéramos una secuela y nos reencontráramos con Riley y sus emociones. Pero claro, no podía hacerse la misma historia. Así que el equipo de la película decidió evolucionar. Riley pasa a ser adolescente y, con ese cambio, nuevas emociones aparecen por el camino. Ansiedad, aburrimiento, vergüenza y envidia.

‘Del revés 2’ explora lo que significa ser adolescente en el mundo actual, en una sociedad repleta de estímulos, y que exige continuamente a los jóvenes a ser los mejores. Y, aunque no alcanza las cotas de perfección de la primera película, sí que consigue tener su propia voz y crear una nueva historia que se siente genuina y fresca. El público respondió con creces, y elevó a ‘Del revés 2’ al puesto número 1 de películas de animación más taquilleras del cine. De hecho, es la novena película más taquillera de todos los tiempos…

Fecha de estreno: 25 de septiembre

Estrenos en Apple TV+

Wolfs (PELÍCULA)

Sinopsis: Clooney interpreta a un facilitador profesional contratado para encubrir un crimen de alto nivel. Pero cuando aparece un segundo facilitador y los dos ‘lobos solitarios’ se ven obligados a trabajar juntos, su noche se descontrola de un modo que ninguno de los dos esperaba.

Juntar en una misma película a George Clooney y Brad Pitt siempre debería dar buenos resultados. Ahí tenemos la trilogía de ‘Oceans Eleven’, donde ambos daban vida a ladrones que buscan dar el atraco del siglo. Pero, en esta comedia de Jon Watts (director de la trilogía de Spiderman con Tom Holland) nada parece funcionar. Las críticas del Festival de Venecia fueron feroces. Y si ni siquiera el carisma de los actores puede salvar a la película, hay un problema muy gordo. Inicialmente iba a ser estrenada en cines, pero finalmente llegará a AppleTV+, y con las críticas tan duras que ha tenido, ni siquiera sabemos si resistirá el paso del tiempo…

Fecha de estreno: 27 de septiembre

Estrenos en TVE

Las abogadas (SERIE)

Sinopsis: Madrid, 1969. Lola González, recién salida de la Facultad de Derecho, vive con ilusión una época nueva en la que comienza a vislumbrarse el final de la dictadura. Cuando su novio, Enrique, es detenido por la policía y muere durante un interrogatorio al precipitarse desde un séptimo piso en extrañas circunstancias, Lola despierta a la realidad que le rodea y se reafirma en sus convicciones. En ese camino hacia la libertad, Lola conocerá a otras jóvenes abogadas laboralistas: Cristina, Manuela y Paca. Junto a ellas, defenderá con valentía sus ideales democráticos, siempre del lado de los más desfavorecidos.

Basada en hechos reales, su historia se centra en las vidas de cinco abogadas (Lola González, Manuela Carmena, Cristina Almeida y Paca Sauquillo). Y será interpretadas por Paula Usero, Irene Escolar, Elisabet Casanovas y Almudena Pascual respectivamente. Creada por Patricia Ferreira, también encontramos en su reparto a Álvaro Rico como Enrique Ruano y Manuel Canchal en el papel de Javier Sauquillo. De hecho, dos de sus protagonistas estuvieron promocionando la serie en ‘La Revuelta’, denunciando el abusivo precio del alquiler en la actualidad entre otras cosas.

‘Las abogadas’ es una serie valiente que busca hacer reflexionar sobre el precio de la democracia, y cómo se vivieron los últimos años de la dictadura franquista. Compuesta de seis episodios, estamos seguros de que va a dar mucho que hablar en las próximas semanas.

Fecha de estreno: 25 de septiembre

