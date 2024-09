Avance semanal ‘La Promesa’ del 16 al 20 de septiembre: Manuel en grave peligro y una terrible noticia

Malas noticias recibe Lorenzo en La Promesa por medio de una misteriosa llamada telefónica que le va a amargar el día. Es el comandante Alcaraz y las informaciones son inquietantes. De este modo arranca el primer capítulo de esta semana, el que corresponde emitir este lunes, 16 de septiembre.

El comandante notifica a Lorenzo que se ha producido una intoxicación en el Ejército por las mermeladas que ellos elaboran. El capitán de la Mata intenta ocultarlo para ganar tiempo y buscar una solución, pero Alonso lo descubre y le pide serias explicaciones.

Mientras tanto, Curro está nervioso porque aún no ha podido hablar con Manuel y Marcelo, en el punto de mira porque por su culpa cayó Santos al agua, consigue agotarle la paciencia con su torpeza. Precisamente con Santos reina la preocupación. Ha cogido frío por ese incidente y enferma gravemente. Petra se preocupa por él, pues la situación del lacayo le recuerda a los últimos momentos de su hijo Feliciano con vida.

Por otro lado, la prensa recoge la asistencia de Pelayo y Catalina a la fiesta y ella se muestra muy incómoda. A su vez, la duquesa de Carril vuelve a recibir una clase de cocina y Vera está cada vez más preocupada por la actitud de su madre tras enterarse de su noviazgo con Lope.

Con este comienzo de semana, ¿cómo van a continuar las tramas el resto de la semana? En El Televisero te ofrecemos un avance completo de los capítulos de ‘La Promesa’ que TVE va a emitir en esta semana del 16 al 20 de septiembre.

Avance del capítulo 423 de ‘La Promesa’ – Martes 17 de septiembre

Jana y Manuel sufren un revés en su intención de librarse de Gregorio, pero Manuel encuentra una alternativa. Petra hace todo lo posible por que Santos no termine como acabó su hijo Feliciano y llama a otro médico por su cuenta. Las cocineras han aceptado las visitas de la duquesa de Carril. Por esa razón, tendrán un debate con Lope y Vera, quienes no son de la misma opinión. Catalina nunca ha sido de buscar la atención de los mentideros, pero verá en la crónica que quiere hacer sobre ella el periódico la oportunidad de vengarse de Cruz. Curro se sienta a hablar con Manuel.

Avance del capítulo 424 de ‘La Promesa’ – Miércoles 18 de septiembre

Curro le cuenta a Manuel la historia que hubo entre Alonso y Dolores. Jana descubre que Manuel ha vuelto a quedar con Gregorio y que corre un grave peligro. Alonso devuelve el negocio de las mermeladas a Catalina y Pelayo, lo que provoca una airada reacción de Lorenzo y Cruz. Alonso le pide a su hija que sea prudente con los periodistas y no airee sus trapos sucios. Martina cree ver que Julia tiene un interés romántico por Curro y así se lo hace ver al muchacho. Las cocineras se dan cuenta de lo aliviados que se sienten Lope y Vera cuando no reciben la visita de la duquesa de Carril, mientras que Ricardo se molesta al ver a Petra cuidando a su hijo. Ricardo cada vez está más preocupado por la ineptitud de Marcelo, y Teresa le advierte que preste más atención si no quiere que les descubran.

Avance del capítulo 425 de ‘La Promesa’ – Jueves 19 de septiembre

Manuel se ve las caras con Gregorio, con el objetivo de que detenga su acoso sobre Pía. Pero el antiguo mayordomo no piensa soltar a su presa tan fácilmente. Petra continúa cuidando con mimo de Santos. Ricardo se lleva una sorpresa cuando su hijo abre sus sentimientos con él. Catalina siente más que nunca la presión de haber aceptado hacer la crónica para el periódico, lo que la lleva a tomar una decisión drástica. Marcelo está al borde del despido. Rómulo cita a Teresa para que ponga en vereda a su marido. Julia revela a Curro su verdadera identidad.

Avance del capítulo 426 de ‘La Promesa’ – Viernes 20 de septiembre

Vera comparte con Lope el mal concepto que tiene de su madre, a la que considera tan culpable de todo como su padre. En cambio, Manuel, considera que su madre, la marquesa, tiene un alto código de perfección. A pesar de que habían cancelado la visita de los periodistas, estos se presentan en La Promesa pillando desprevenidos, no solo a Catalina y Pelayo, sino al resto de la familia. Llega el sargento Burdina a La Promesa para anunciar a Rómulo una terrible noticia relacionada con Gregorio.