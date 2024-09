Emma García, impactada tras lo que le comunican por pinganillo en ‘Fiesta’: «¿Me estás tomando el pelo?»

Este domingo, 22 de septiembre, Emma García recibió en directo en ‘Fiesta’ una noticia que la dejó totalmente desconcertada. A lo largo de las cinco horas de programa, la presentadora dio paso a temas tan dispares como el estado de salud de Julián Muñoz, la polémica por el mausoleo de Camilo Sesto o la tertulia de ‘GH 2024’.

Fue precisamente cuando estaban comentando la última hora de ‘Gran Hermano’ cuando Emma García se quedaba anonadada ante lo que le estaban comunicando por el pinganillo. «No me está cuadrando lo que me dices. ¿Me estás tomando el pelo?», preguntaba la presentadora, incrédula, a su directora, Eva Espejo.

Tras varios intentos, por fin lograba entender lo que la dirección le estaba comunicando. Y así se lo hizo saber a la audiencia y a sus propios compañeros: «Ha habido una propuesta decente para un colaborador o colaboradora de este programa. La propuesta es presentarse al certamen de Miss o Míster España».

Emma García anuncia el colaborador que podría presentarse a Míster España

Aunque Emma García no dio nombres, todas las miradas se fijaron en Kiko Jiménez. «No es por desmerecer al resto pero si alguien se puede presentar a un concurso de algo, ese es Kiko», reconoció Antonio Hidalgo. La conductora de ‘Fiesta’ animó a los espectadores a seguir viendo el programa para descubrir quién ha recibido la sorprendente propuesta.

Quedaban apenas unos minutos de programa cuando, finalmente, se desveló que el colaborador que había recibido la propuesta de presentarse a Míster España es Cristian Toro. El joven conectaba en directo con ‘Fiesta’ para explicar cómo había tenido lugar esta proposición: «Os estaba viendo esta tarde con el chico que nos iba a representar y escasos cinco minutos antes habían contactado conmigo para hacer el casting para 2025. Me decían que tenía opciones de ganar aquí en España y que podía ganar incluso internacionalmente».

No obstante, el colaborador reconoció a Emma García que se lo está pensando: «Yo soy muy competitivo. Pero esta es una faceta que es nueva para mí, así es que no lo sé…». «Yo no me veo ahí. Yo soy deportista. Para mí es un mundo completamente nuevo y ahora mismo ni me lo planteo», sentenció Cristian Toro