Alejandro Albalá da un giro de tuerca con lo que dice ahora de Maite Galdeano y Kiko Jiménez

Si hace apenas dos semanas Alejandro Albalá empatizó con Kiko Jiménez, ya que ambos han sufrido a Maite Galdeano como suegra, este sábado 31 de agosto, todo ha cambiado. El exnovio de Sofía Suescun ha sorprendido con un cambio de posición durante una intervención en directo en ‘Fiesta’.

Kiko Jiménez acudía al magacín vespertino de Telecinco para responder a las graves acusaciones que su suegra vertió contra él la noche anterior en ‘¡De Viernes!’. Maite Galdeano contó en el programa nocturno que el detonante del conflicto familiar fue un grave insulto que Kiko profirió a su hija al regresar esta de ‘Supervivientes All Stars’.

«Al volver Sofía de ‘Supervivientes’ estábamos una noche viendo un debate que se hizo en ‘¡De viernes!’ con los concursantes y Kiko le echó en cara su comportamiento en el reality a mi hija. Se levantó todo enraizado y le dijo ‘¿para qué has ido allí? ¿No te da vergüenza que has quedado como la puta de España?’. Entonces me levanté del sofá y le dije ‘ya te vale, chaval. ¿Tú te crees que eso son formas de hablarle a mi hija?'», explicó la madre de Sofía Suescun.

Además, Maite Galdeano no dudaba en entonar el mea culpa: «Sé que ha habido cosas que he hecho mal y pido perdón, si hace falta de rodillas, pero yo lo único que quiero es recuperar la relación madre e hija preciosa que teníamos, aunque tenga que comerme a ese».

Alejandro Albalá se enzarza con Kiko Jiménez por Maite Galdeano

Desde su casa, Alejandro Albalá veía la reacción de Kiko Jiménez a la entrevista de su suegra, e inmediatamente se ponía en contacto con Kike Calleja. El joven, que durante un tiempo estuvo saliendo con Sofía, por lo que conoce muy bien cómo es Maite, con la que en no pocas ocasiones se ha mostrado muy crítico, esta vez salió en su defensa. De esta forma, a través de una videollamada, el colaborador dio su opinión al respecto.

«Yo ayer vi la entrevista de Maite y lo que vi es a una madre que lo está pasando mal, que pidió perdón y que no creo que todo lo que dice es mentira. Por ejemplo, ¿quién grabó la conversación privada que Cristian Suescun enseñó en un programa de televisión?», preguntó Alejandro Albalá. La respuesta de Kiko no se hacía esperar: «Por supuesto, nos lo recomendó la Guardia Civil y nuestro abogado porque luego se le olvida, para demostrar y que no mienta y cuente una historia distorsionada. Si yo no llego a grabar esa conversación, no puedo denunciarla ni demostrar esas amenazas», se justificó el novio de Sofía Suescun.

Pero su compañero de programa insistió en su cambio de postura: «No es que yo sea defensor de Maite pero lo que creo es que tú (a Kiko Jiménez) lo que estás haciendo es echar mucha mierda entre madre e hija, ¿a que a ti no te gustaría que Sofía hablase así de tu madre?. No puede ser que porque ahora Kiko esté ahí sentado le deis credibilidad a él y se la quitéis a Maite».

Kiko Jiménez a Albalá: «Tienes una inquina conmigo y mi pareja»

«No te has enterado bien de la historia. Eso que estás diciendo no está ocurriendo», aseguraba el andaluz. Pero Alejandro Albalá seguía en sus trece: «Llevas hablando mal de la madre de tu novia un tiempo». «Él no es objetivo conmigo y tiene esa inquina conmigo y con mi pareja. Desde el primer momento, yo me veo obligado a dar la cara y hablo muy correcto siempre, respetando a Maite, siendo muy escueto en mis explicaciones por no querer ocasionar ningún daño. Hay que entender que hay cosas que a mí me duelen, yo también tengo familia», ha recordado Kiko.

Pero el colaborador iba todavía más allá y explicaba la diferencia entre su madre y su suegra: «A mí nunca me pasaría esto con mi madre porque mi madre no se mete en la relación de su hijo con su pareja, mi madre respeta. Cosa que Maite no ha hecho en ningún momento. A ver si empezamos a valorar las diferencias. Yo bastante he tragado por amor. Tú mismo lo has vivido y tu saliste por patas». «Nuestra relación acabó por otra cosa muy diferente», reconocía su compañero.

El rifirrafe acabó con un ‘tirón de orejas’ del presentador, Frank Blanco, a Alejandro Albalá: «Yo había entendido que tú estabas diciendo que Kiko mentía en algo porque Maite decía cosas que eran verdad. Si entras a valorar no porque hoy no estabas invitado. Con todo el cariño te lo digo, si quieres ir a algo en concreto vamos. No te hemos invitado para que hagas una valoración».