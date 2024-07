Señalan una estrategia de Sofía Suescun en ‘Supervivientes’ por un gesto que desconcierta

Sofía Suescun no atraviesa su mejor momento en ‘Supervivientes All Stars‘. Tras la expulsión de Abraham García, el trono de la reina de los realities podría estar tambaleándose al menos dentro de los Cayos Cochinos debido al posicionamiento de buena parte de sus compañeros. Su actitud durante los últimos días ha sido clave, aunque todo surge de la decisión que la joven tomó de comer una tarta y ocultárselo a sus compañeros.

También su golpe bajo a Jorge Pérez reseñando su infidelidad le ha provocado un quebradero de cabeza por parte de sus compañeros. De hecho, la concursante no ha dudado en entonar el mea culpa. Una posición que Marta Peñate ha criticado duramente: «Sofía es muy buena chef y le encanta girar las tortillas siempre a su favor. Gira la tortilla muy bien». «Esta un vídeo en el que dices que hablas del pasado. Habla del pasado que quieras que si nos ponemos a hablar, vemos a ver quien tiene más que callar», le ha afeado Sofía Suescun ante lo que Marta Peñate le ha espetado: «Yo no soy tú».

«Entonces no abras más la boca. La amenaza está ahí», le ha recordado Sofía Suescun. La respuesta de Marta Peñate no ha tardado en llegar: «No te voy a pedir disculpas por nada. No estoy jugando con una familia como estás haciendo. Tus disculpas son para quedar bien con la gente, que te estoy pillando». «Si esa es tu opinión, no me importa. Se te cae un poco el discurso», ha reaccionado Sofía Suescun. En ese momento, Marta Peñate no ha dudado en compartir su análisis sobre la crítica situación de Sofía Suescun en el concurso: «Límpiate la imagen que es lo que estás haciendo desde el jueves, que se fue Abraham con lo de la tarta, lo de todo y mira cómo están asintiendo todos porque lo pensamos».

Alejandro Nieto se suma a la contienda contra Sofía Suescun

Un discurso apoyado por Alejandro Nieto, quien no ha dudado en salir a cargar contra Sofía Suescun: «Dijiste que hizo un discurso populista por el tema de mirar por el compañerismo y creo que el gesto de no comer los dos días es un gesto populista. Te comiste la tarta y pasaron cuatro días y a los cuatro días quieres pedir perdón porque sabes que Abraham se ha ido comiéndose la tarta». «Eres la reina de los realities y le estás viendo las orejas al lobo», ha apuntillado Marta Peñate.

Frente a todas las críticas, Sofía Suescun ha defendido su postura: «Fui la primera que pensé en dar mi parte de arroz y lentejas y como el secreto conllevaba eso, me lo callé. Era algo personal y en ningún momento os he comunicado nada ni os he pedido la opinión». También Lola Mencía se ha arrancado a criticar a Sofía, en esta ocasión, por lo que ella considera un abusivo uso de las disculpas. «He pedido disculpas dos veces. Una por vosotros y otra por Jorge. Las demás veces no he pedido disculpas, lo que he dicho lo sigo manteniendo».