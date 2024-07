Pepa Romero señala al director de ‘Y ahora Sonsoles’ por lo visto en su arranque: «Me tiene manía»

Estamos en plena ola de calor, en concreto la tercera ola de este verano. Y por ello, ‘Y ahora Sonsoles‘ ha querido arrancar este miércoles en los exteriores de Antena 3 con Pepa Romero junto a Luis Quevedo para aconsejar lo que deben hacer los que viajen en coche con estas altas temperaturas.

Así, Pepa Romero iniciaba este miércoles ‘YAS Verano’ desde el interior de un coche bajo el sol que estaba asolando a la capital con 37 grados. «Yo estoy sudando», se quejaba la presentadora al salir del vehículo para recibir al periodista y experto en ciencia, Luis Quevedo.

«Mis jefes han decido meterme aquí para que pase muchísimo calor», soltaba Pepa Romero aludiendo a la dirección de ‘Y ahora Sonsoles’ mientras se le veía con el sudor en la frente al estar expuesta al sol abrasador. Después junto al divulgador científico recomendaban a la audiencia algunos tips y precauciones que tienen que tener a la hora de conducir y viajar de cara a la próxima operación salida.

Así, aconsejaban utilizar el aire acondicionado, llevar agua y poner el parasol al coche cuando se aparque a pleno sol. Tras diez minutos bajo el sol, Pepa Romero volvía al plató de ‘Y ahora Sonsoles’ mientras se ofrecía un vídeo. Al ver que la presentadora estaba al borde del colapso, una espectadora del público le dejaba su abanico.

Pepa Romero señala al director en ‘Y ahora Sonsoles’

«Que encantadora es esta persona del público», comentaba la sustituta de Sonsoles Ónega tras coger el abanico de la mujer. Justo después, le daba el paso a Mercedes Martín, la meteoróloga de Antena 3 para conocer la previsión para los próximos días. «¿Tú te crees que me tienen metida dentro de un coche a 50º C?», se quejaba después Romero.

«Has pasado calor, eh. Yo te veía y pensaba ‘Madre mía, ¿A quién se le ha ocurrido?'», le respondía Mercedes Martín. Y sin cortarse, Pepa Romero no se lo pensaba y mencionaba al director de ‘Y ahora Sonsoles’. «A ese señor Javier Silvestre que me tiene manía», soltaba la presentadora sustituta de Sonsoles Ónega.

Todo mientras Pepa Romero no paraba de abanicarse al estar muerta de calor después de ese complicado arranque bajo el sol. «Mi realizador me va a matar por esto», aseveraba la presentadora al ser consciente de que el gesto de abanicarse no les iba a gustar a sus compañeros.