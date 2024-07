Jorge Pérez y Alejandro Nieto son inapelables con lo que verbalizan de la victoria de Marta Peñate

‘Supervivientes All Stars’ finalizó el pasado domingo con la proclamación de Marta Peñate como ganadora de la edición. Ahora, los supervivientes van llegando uno a uno a España tras la gran final, y comienzan a pronunciarse ante los medios sobre el veredicto de la audiencia. Alejandro Nieto y Jorge Pérez no han dudado en dejar claro qué opinan sobre la victoria de la canaria.

La edición de leyendas de ‘Supervivientes’ terminó con un ‘Top 3’ de finalistas de lo más reñido. El tercer lugar recayó en Sofía Suescun, mientras que Alejandro Nieto se quedó por detrás de la canaria en el último momento. Durante su llegada a España en el aeropuerto, el segundo finalista y su compañero han hecho balance ante los medios sobre la gala final.

Jorge Pérez no dudó en reconocer el mérito de Marta Peñate asegurando que ha sido «una merecidísima ganadora» después de un mes en Honduras. Alejandro Nieto tampoco dudó en alabar el concurso de la canaria, mostrándose conforme con la decisión de la audiencia. «Marta es una buena ganadora que se merecía el primer puesto”, aseguraba el modelo ante los micrófonos de Europa Press.

Jorge Pérez y Alejandro Nieto se sinceran sobre el primer puesto de Marta Peñate en ‘Supervivientes All Stars’

«Marta ha sido otro nivel», ha insistido el guardia civil pese a reconocer que Sofía Suescun también había hecho un muy buen concurso en este regreso a los Cayos Cochinos. Nieto también aseguró que le hubiese gustado ver a la de Pamplona en una posición más alta, pero se mostró más que orgulloso de haberse hecho con la plata de la edición. «¿Qué te digo? Estoy contento con el segundo lugar, me considero un campeón”, aseveró el gaditano.

Más tarde, durante la fiesta final de ‘Supervivientes All Stars’, el guardia civil volvió a atender a los medios para hacer balance de su concurso. «Me hubiese gustado subirme al podium, pero no me puedo quejar. Hago un balance muy positivo de mi concurso, ha sido una superación en toda regla», aseguraba Jorge Pérez antes de volver a pronunciarse sobre el primer puesto de la canaria.

«Es una excelente ganadora, ya no solamente porque sea una amiga que me llevo de corazón, sino porque es una gran superviviente. Creo que tenemos a una reina de reality», insistía el cuarto finalista de la edición. Sobre el duelo de titanes contra Sofía Suescun, Pérez fue sincero. «Ha sido un duelo de valquirias… y me voy a mojar», advirtió el concursante.

«Marta ha hecho un concurso muy real y dejando al lado la supervivencia, que como te digo, ha sido una excelente superviviente, Marta ha sido una persona muy real que se ha entregado, ha sido transparente y la gente ha visto eso», terminó señalando Jorge Pérez para después agradecer el apoyo y el cariño de toda la gente que lo ha llevado hasta la final del reality.