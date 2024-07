Horóscopo fin de semana, del 12 al 14 de julio: Predicción para todos los signos zodiacales

Alcanzamos el segundo fin de semana de julio marcado por los efectos de la Luna en Cuarto Creciente este domingo. Y te adelantamos cuál va a ser tu porvenir y lo que van a deparar los astros a tu signo del zodiaco en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor con la predicción del horóscopo entre el viernes 12 y el domingo 14 de julio de 2024.

Ayer jueves 11 Venus, el planeta del amor, ha ingresado en Leo y las pasiones se avivan, trayendo sorpresas felices en el amor y el tu poder de seducción se va a disparar. Los signos de fuego -Aries, Leo, Sagitario- son los más seductores del Cosmos. Mientras que la Luna sigue en su fase creciente y nos transmite una energía muy vital y positiva hasta el domingo, cuando se alcanzará el Cuarto creciente bajo el signo de Libra, según las previsiones de Esperanza Gracia.

Entérate aquí de los pronósticos del horóscopo del viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de julio de 2024 para todos los signos zodiacales: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio.

Horóscopo fin de semana Acuario

Este fin de semana puede suceder algo inesperado que traiga la felicidad a tu vida. Abre tu corazón y permítete el lujo de soñar. Si surge una invitación repentina no la rechaces porque puede ser una excelente oportunidad para ti. Disfruta.

Horóscopo fin de semana Escorpio

Cuidado con lo que dices este fin de semana y a quién haces confidencias porque las traiciones acechan. Sigue tus intuiciones, que nunca se equivocan. Un cambio de aires te va a venir de maravilla.

Horóscopo fin de semana Aries

Este fin de semana necesitarás sentirte libre como el viento y hacer lo que deseas, sin rendir cuentas a nadie, pero puedes encontrarte con algunas limitaciones que te lo pongan difícil.

Horóscopo fin de semana Géminis

Este fin de semana vas a estar especialmente creativo y se te ocurrirán mil ideas para pasártelo en grande. Es un buen momento para hacer nuevas amistades e incluso para encontrar un amor que te llene plenamente.

Horóscopo fin de semana Tauro

Estás muy positivo y vital, y no vas a desperdiciar ninguna oportunidad para ser feliz y vivir la vida que quieres. Con Marte en tu signo, estás tan activo que, si te has propuesto algo, no pararás hasta conseguirlo.

Horóscopo fin de semana Virgo

Adelante, no te rindas ni te sientas mal por volver a luchar por ese sueño que todavía no se ha cumplido, pronto lo conseguirás. Sólo tienes que tener cuidado con las envidias que despiertas.

Horóscopo fin de semana Cáncer

Felicidades, si cumples años. El Sol en tu signo te aporta un brillo muy especial y te empuja a luchar por tus sueños. Con el guapo subido, este fin de semana serás como un imán que atrae el amor.

Horóscopo fin de semana Piscis

Fin de semana muy positivo para activar tu vida social y abrirte a nuevas relaciones que serán muy positivas para ti. Sentirás que tu vida comienza a rodar de forma más favorable y podrás zanjar un asunto que tenías pendiente.

Horóscopo fin de semana Libra

El Cuarto Creciente de la Luna, que tiene lugar en tu signo el día 13, contribuye a que vibren buenas energías a tu alrededor y a que todo se mueva a tu favor. Este fin de semana la suerte será muy generosa contigo.

Horóscopo fin de semana Leo

Muestra esa fuerza interior que llevas dentro y podrás con todo. Con los buenos aspectos astrales que estás recibiendo de Venus, el planeta del amor, es el momento de soñar, de disfrutar, de hacer realidad tus deseos más inconfesables.

Horóscopo fin de semana Sagitario

Este fin de semana puedes revivir situaciones que en el pasado te hicieron daño. Deja que se calmen las aguas antes de decidir nada. Algo que deseas mucho puede cumplirse antes de lo que imaginas.

Horóscopo fin de semana Capricornio

Fin de semana muy positivo. Disfrutas de una poderosa energía astral que te empuja a estar muy activo, a tener iniciativa, a no dar nada nunca por perdido. Te aguardan momentos felices en el amor.