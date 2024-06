‘Tu cara me suena 11’ proclama a este imprevisto ganador en una gala 11 llena de sorpresas

‘Tu cara me suena 11’ vivió una undécima gala llena de emociones que a la vez estuvo marcada por una importante ausencia. Las parodias aseguradas de la noche consiguieron dar la vuelta a la situación y brillar con luz propia. Prueba de ello fue Conchita, que se ganó el segundo puesto como Simba o Miguel Lago, que deslumbró para sorpresa de todos como Luis Miguel.

Quién no consiguió destacar con tanta fuerza en esta entrega fue Julia Medina, que tras varias semanas perfilándose como una de las potenciales ganadoras de la edición, se vio algo perdida como Funambulista. Pero si alguien tomó el testigo de Valeria Ros, ausente este viernes por motivos de salud, fue Juanra Bonet, que junto a David Fernández inundó el plató con un botellón de lo más peculiar.

Raquel Sánchez Silva abre ‘Tu cara me suena 11’ con un número electrizante

La onceava gala de ‘Tu cara me suena 11’ solo podía arrancar con un himno que ofreciese un destello de la noche cargada de números de infarto que el programa iba a vivir este viernes. Así, Raquel Sánchez Silva irrumpió en el escenario más electrizante que nunca con los primeros acordes de ‘Freed from desire’.

Completamente sumida en un sueño febril que evocaba al europop más nostálgico de los 90, la presentadora puso toda la carne en el asador como Gala y, sin apenas respiración tras el frenético número, el jurado y el público quedaron a sus pies. Antes del baño de rosas, Chenoa acudió apurada a ofrecer su vaso de agua a la concursante, que apenas podía mantener la compostura tras tantas acrobacias. «Has bailado perfectamente con las bailarinas, con una sonrisa, has controlado perfectamente la canción… hoy ha sido muy bueno», sentenció Carlos Latre entre aplausos.

Juanra Bonet y David Fernández protagonizan una parodia casposa de un clásico del reggaetón

Y tras un arranque de gala estelar, ‘Tu cara me suena 11’ iba echando en falta el momento de risa fácil que Valeria Ros no iba a poder darnos esta noche. Nada más comenzar, Manel Fuentes comunicó que la humorista no podría actuar este viernes debido a que se encontraba en casa con fiebre. Pero Juanra Bonet tomó el testigo de su compañera sin pensarlo dos veces, y lo hizo muy bien acompañado. Esta semana, el catalán tenía que ponerse en la piel de Héctor y Tito, y llamó a David Fernández para ayudarle en tan dura tarea.

Lo que podría haber sido toda una oportunidad para el programa de dignificar el reggaetón y reconocer el impacto de un himno generacional como ‘Baila morena’ se convirtió en una burda caricatura que, risas a parte, de seguro dejó con mal cuerpo a los presentes en plató. La ridiculización del autotune, el hecho de que ni siquiera se sabían la letra y el caos que el humorista y Bonet formaron en mitad de lo que parecía un botellón en toda regla fue, a grandes rasgos, el número cómico de la noche.

El despropósito de Juanra Bonet quedó diluido entre las risas del público y las incontrolables carcajadas de Lolita, que convirtió la valoración en una misión imposible. «Número mítico», insistió el presentador señalando a los aplausos del público antes de dar paso a uno de los grandes números de la noche.

Raoul Vázquez brilla como Manuel Carrasco

Y es que, Raoul Vázquez estaba dispuesto a demostrar una semana más que su destino es, sin duda, ganar esta edición de ‘Tu cara me suena 11’. Con un fondo de estrellas, y acompañado de un elenco de guitarristas, el catalán se transformó en Manuel Carrasco, y el resto fue magia.

Su versión más íntima y conseguida de ‘Uno x uno’ le valió al antiguo triunfito para hacerse con el tercer puesto de la noche. Una posición más que merecida teniendo en cuenta la atmósfera que creó en plató haciendo tan solo uso de su voz y una guitarra. «A mi lo que más me impresiona es cómo él se posiciona en seguida como el personaje. Creo que tiene unas cualidades brutales… eres muy único», aseguró Chenoa, muy emocionada tras la actuación.

Julia Medina deja claro su único obstáculo en ‘Tu cara me suena 11’ tras su número como Funambulista

Quién no consiguió emocionar tanto fue Julia Medina, que volvió a ser víctima del que parece su único handicap en el concurso: cambiar de sexo. Tras protagonizar uno de sus números menos memorables de su paso por ‘Tu cara me suena 11’ como Pablo Alborán, lo lógico hubiese sido evitar a toda costa encarnar de nuevo a un arrista masculino. Pero el pulsador tenía otros planes para la triunfita este viernes. Esta vez probó suerte como Funambulista, pero compartir escenario con el propio cantante en carne y hueso pasó factura a la concursante.

Tras una actuación que pasó sin pena ni gloria entre la excelencia de muchos de sus compañeros en esta última gala, Julia se resignó para escuchar lo que las caras del jurado ya habían ido confirmando a lo largo de la canción. «Es muy complicado, ha hecho un gran trabajo. Más que una imitación ha sido un dúo», explicó Santiago Segura en un intento de suavizar las puntuaciones que le otorgarían al final de la noche.

Miguel Lago sorprende con su encanto como Luis Miguel

Pero la cosa aún podía empeorar más, pues llegaba el turno de Miguel Lago. Pensar en el humorista poniéndose en los zapatos de Luis Miguel desató risas instantáneas en muchos de los presentes nada más ver el resultado del pulsador el pasado viernes. Y su rendición de esta noche demostró que se encontraban en lo cierto. Aún así, el empeño de Lago, acompañado de la fuerza de un tema como ‘Suave’ consiguió levantar a los jueces de su mesa y poner a todo el público de ‘Tu cara me suena 11’ a vibrar.

Rozando la parodia menos de lo esperado, y demostrando que extrañamente el de Vigo podría dejar el plató de ‘Y ahora Sonsoles’ para perseguir su carrera de showman, el concursante contagió al jurado con su buen humor. «Los gestos clavados, la rodillita para arriba… maravilloso», señaló Chenoa entre risas con sus compañeros. «Ahora mismo hay mujeres embarazadas», añadió Lago siguiendo la broma de sus provocativos movimientos durante el número.

Supremme De Luxe no defrauda como Javier Solís

Una picardía que no le dejó mal parado en el ranking final y que allanó el terreno para Supremme De Luxe, que daba este viernes otro giro de 180 grados a su concurso en ‘Tu cara me suena 11’ al convertirse en Javier Solís. Ni purpurina, ni medias de rejilla ni divas a la vista. La drag queen se sirvió únicamente del traje más ceñido que el departamento de vestuario pudo conseguir, una puesta en escena sobria y todo el encanto que pudo desplegar al interpretar el bolero.

Rodeado de mariachis, con secuencias en blanco y negro y entonando ‘Sombras nada más’ con el mayor sentimiento posible, el concursante logró transportar al público a un ambiente vintage y enrarecido, en el que brilló por su esmerada técnica vocal.

Conchita saca a jugar su lado más infantil como Simba de ‘El rey León’

Tras una sentida ovación del público, y una interminable anécdota de Lolita, llegó el turno de Conchita, que esta semana recogió el testigo de Miguel Lago en el terreno de los personajes Disney. Después de una semana en la que se quedó algo descafeinada como Sabrina Carpenter, el pulsador de ‘Tu cara me suena 11’ decidió que la cantante tenía que convertirse en león esta semana, más concretamente en Simba.

«Yo de pequeña tenía la misma voz», confesó la concursante antes de salir al escenario para sumergirse en la sabana convertida en dibujo animado. Y tal vez fue por el cariño que Conchita le profesa a la película, como también explicó, o por su carisma contagioso, pero consiguió brillar contra todo pronóstico.

En una recreación, lo más fiel posible, de la famosa secuencia de ‘Yo voy a ser Rey León’, la intérprete logró despertar al niño interior de todos los presentes y deslumbró con su espíritu infantil. Tras un número digno del musical de Gran Vía, el jurado solo tuvo buenas palabras para la cantante. «Fantástica, maravillosa. Nos has hecho a todos volver a ser niños, te has coronado», aseguró Carlos Latre para después confesar que le iba a poner muy buena nota al final de la noche.

David Bustamante se alza con su segunda victoria en ‘Tu cara me suena 11’ como Joaquín Sabina

Y aunque todo apuntaba a una posible segunda victoria de Conchita, hubo un número que logró sobresalir este viernes. Nada podía preparar a los espectadores de ‘Tu cara me suena 11’ para la magia que iba a crear David Bustamante en el escenario tras convertirse en Joaquín Sabina. Una magia que le valió su segundo triunfo en lo que va de edición, y que sirvió como recordatorio del enorme potencial del cantante de cara a la final.

No es un secreto que el punto fuerte de Bustamante a la hora de enfrentarse a sus retos en el concurso es su poderoso registro vocal, que le ha permitido a lo largo de sus imitaciones resultados dignos de 12 puntos. Pero esta noche, según comenzó a entonar ’19 días y 500 noches’, el jurado quedó completamente embelesado con la conseguida imitación. «Teniendo una voz tan limpia como la tuya llevarla a esa voz rota… la verdad es que ha sido impresionante ver esa transformación, y me siento muy orgullosa de mi amigo», sentenció Chenoa de forma unánime con el resto de sus compañeros antes de otorgarle la máxima puntuación.

Votos del jurado:

David Bustamante: 48 (12)

Conchita: 42 (11)

Raoul Vázquez: 40 (10)

Raquel Sánchez Silva: 35 (9)

Supremme de Luxe: 34 (8)

Miguel Lago: 28 (7)

Julia Medina: 25 (6)

Juanra Bonet: 20 (5)

Valeria Ros: (4)

Votos del público:

David Bustamante: 12

Conchita: 11

Raoul Vázquez: 10

Supremme de Luxe: 9

Raquel Sánchez Silva: 8

Miguel Lago: 7

Julia Medina: 6

Juanra Bonet: 5

Valeria Ros: 4

Clasificación general: