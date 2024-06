Chelo García-Cortés, cuestionada en ‘Ni que fuéramos’ tras ser fichada por Jordi González en TVE

Cada tarde, ‘Ni que fuéramos’ encuentra un blanco al que atizar desde la libertad que le proporciona no pertenecer «a la cadena de enfrente», y este jueves, le tocó a Chelo García-Cortés. María Patiño llegó a ponerse muy seria con su compañera durante la emisión tras conocer su fichaje por ‘Lazos de Sangre’. Y la comunicadora no se doblegó antes las críticas, si no que decidió estallar.

La presentadora de ‘Ni que fuéramos’ decidió cantarle las cuarenta este jueves a la periodista por su actitud en el programa, que es muy diferente a la que mantiene en sus otras apariciones en la cadena pública. Todo comenzó cuando debatían sobre el supuesto enfrentamiento entre Terelu Campos y Carmen Borrego a raíz de una misa en memoria de su madre.

«Lo que a mí me está sorprendiendo es que ahora que ya no está María Teresa haya este enfrentamiento supuestamente entre las dos hermanas», comenzó explicando Chelo García-Cortés antes de que Patiño le interrumpiese con un inesperado reproche. «Tú has vivido los celos de Carmen a Terelu. Tú has vivido peticiones para ser igual que Terelu», comenzó señalando la periodista.

María Patiño confronta a Chelo García-Cortés: «Luego te veo con Jordi González y con él no hay ningún problema»

Entonces, se dirigió seria a su compañera. «¿Sabes lo que pasa? Que tengo que estar sacando las cosas…», espetó algo molesta María Patiño, dejando algo confusa a la de Ourense. «Yo he vivido cosas, pero de la intimidad de mis amigos hablo hasta donde quiero», sentenció Chelo, provocando la ira en la conductora de ‘Ni que fuéramos’.

Chelo García-Cortés y María Patiño en ‘Ni que fuéramos’

«Es que esto lo has contado públicamente, yo no traiciono a nadie», aclaró la presentadora de Quickie, que cada vez se revolvía más en su asiento a medida que la tensión crecía. Chelo García-Cortés, muy molesta, no estaba dispuesta a dejar pasar tan grave acusación. «Yo he hecho un reportaje a Carmen Borrego cuando se casa y lógicamente quería tener la importancia que podría tener Terelu», aseguró la periodista antes de lanzar una advertencia.

«A ver, María, ¿de qué vamos? ¿Yo ahora te cuento una cosa y tengo que estar pregonándola después de varios años?», preguntó algo desafiante la colaboradora del programa antes de que Patiño intentase justificarse. «Estamos hablando de esto y por eso lo saco, para que hables en primera persona. Escúchame, ¿sabes lo que te digo? Siempre te pasa lo mismo conmigo», comentó visiblemente enfadada la comunicadora.

«Jordi no me chilla y tú me estás dejando sorda»

Fue ahí cuando le reprochó su cambio de registro en los programas de TVE donde colabora. «Me encanta que luego te veo al lado de Jordi González y con él no hay ningún problema, ¡pero conmigo siempre hay problemas!», insistió la periodista ante la resistencia de Chelo García Cortés, que no se cortó un pelo en defenderse de las insinuaciones. «Porque Jordi no me chilla y tú me estás dejando sorda», añadió la colaboradora.

Después de afear el estreno de Chelo como colaboradora de ‘Lazos de sangre’, que regresa a La 1 con nueva temporada de la mano de Jordi González, la presentadora optó por calmar la situación. «Vale, pues en este tono, A raíz de lo que estaba poniendo sobre Kiko Matamoros sobre la rivalidad de las hermanas, yo recuerdo un ejemplo que tú hiciste público sobre un reportaje que hiciste con ellas, que ahora es muy significativo porque Carmen quería tener el mismo protagonismo. ¿Puedes contarlo?», le volvió a pedir Patiño a su compañera.

Finalmente, Chelo García Cortés terminó pronunciándose sobre las constantes exigencias de Carmen Borrego mientras realizaban una portada para una revista, siempre con Patiño de fondo manteniendo un tono muy bajo. «En este tono, tono de La 1, de Jordi González», bromeaba la conductora de ‘Ni que fuéramos’ para seguir lanzando dardos a la periodista.