La determinación de Arkano sobre su continuidad en ‘Supervivientes’ que ya es definitiva

Arkano continúa como concursante de ‘Supervivientes 2024’. Hace casi una semana y tras más de 70 días de dura supervivencia, Arkano daba un giro radical a su concurso al anunciar su intención de abandonar ‘Supervivientes 2024‘. En mitad de un brutal ataque de ansiedad, el concursante aseguraba querer abandonar de forma radical el reality e incluso asumir el coste de la penalización.

Tras varios días planteándose la decisión, Arkano ha comunicado su intención de quedarse. Por tanto, continúa en los Cayos Cochinos junto a sus compañeros tras la ansiada unificación. Dicho anuncio se ha vivido durante la emisión de la duodécima gala. Justo después de que se efectuase el inicio de la recta final, Jorge Javier ha tomado la palabra: «Hay alguien que a lo mejor decide bajarse del tren en el mejor momento. Arkano, me dirijo a ti».

Una vez interpelado al concursante, Jorge Javier le ha planteado la posibilidad de quedarse como superviviente. «Ha llegado la hora de que nos comuniques tu decisión, ¿quieres abandonar ‘Supervivientes 2024’ o quieres continuar con la aventura?«. Visiblemente más calmado y feliz por haber permanecido junto a su madre, Arkano ha comunicado su definitiva decisión. «Con la visita de mi madre me he cargado de energía positiva, tranquilidad, esperanza y fuerza así que me quedo«.

Cabe recordar que el pasado domingo el reality le planteó la posibilidad de mantenerse 48 horas replanteándose la situación. Tras este tiempo, Arkano pudo recibir la visita de su madre. Una sorpresa que, tal y como ha indicado el joven, le ha llenado de fuerzas. Por ende, Arkano continúa como concursante de pleno derecho en ‘Supervivientes 2024’.