Jaime Cantizano rompe así el silencio sobre su marcha de ‘Mañaneros’ en TVE a Atresmedia

Jaime Cantizano dejará de presentar ‘Mañaneros’ en TVE a final de temporada pues a partir de septiembre dará el salto a las tardes de Onda Cero en relevo de Julia Otero, que ha pedido su cabio al fin de semana en la radio de Atresmedia.

Así, a partir de septiembre, Jaime Cantizano y Julia Otero intercambiarán sus horarios en Onda Cero y con ello el presentador tendrá que dejar el programa matinal de TVE tras una temporada al frente para centrarse en su nuevo trabajo en las tardes de Onda Cero y firmar un acuerdo de larga duración con Atresmedia que incluye también algún proyecto televisivo en Antena 3 o La Sexta según avanzaba Informalia y ha confirmado el grupo.

Todo este cambio de cromos se ha producido después de que fuera la propia Julia Otero quien pidiera a la dirección de Atresmedia cambiar al fin de semana para renovar su contrato con Onda Cero. Así, la locutora pidió un cambio de horario tras dos décadas de éxito en las tardes con ‘Julia en la Onda’ para poder conciliar su vida personal y profesional.

Y precisamente esa conciliación también permitirá que Jaime Cantizano deje de trabajar los siete días de la semana como lleva haciendo desde septiembre. Eso es precisamente lo que ha celebrado el propio jerezano a través de una publicación en Instagram con la que ha roto su silencio.

«#DeseoConcedido. Recuperar el fin de semana para los que quiero y para mí mismo«, escribe en un reel en el que aparece el agua de una piscina. Así, el presentador de TVE celebra el dejar de trabajar en el fin de semana tras siete años al frente de ‘Por fin no es lunes’, el magacín de las mañanas de sábados y domingos en Onda Cero con el que tomó el relevo de Isabel Gemio.

Julia Otero reacciona en directo a su cambio por Jaime Cantizano en Onda Cero

Por su parte, Julia Otero ha reaccionado en pleno directo en ‘Julia en la Onda’ a la noticia sobre su salto al fin de semana tras veinte años al frente de la franja vespertina de la radio de Atresmedia. Lo hacía después de que Pilar Eyre le sacara el asunto durante su sección.

«La verdad es que lo llevaba con mucha discreción. Hace meses empecé a valorar la opción de trabajar un poquito menos y estar menos en la radio. Le dije a mi director de dejarlo. Tengo una temporada más de contrato, acabo en 2025. Y bueno pensé que había llegado el tiempo de dedicare a los míos, a mimarme y a cuidarme», explicaba.

«Son 17 años en la tarde, yo soy culo de mal asiento y aún me pregunto como he seguido aquí, me apetecía un cambio, les propuse el cambio y afortunadamente hemos llegado a un acuerdo que nos implica a dos personas porque Jaime Cantizano hará las tardes y yo haré las mañanas del fin de semana de 8 a 12, es un reto que me hace mucha ilusión», añadía Julia Otero mostrándose muy ilusionada con su salto al fin de semana donde hará un nuevo espacio en el que mantendrá las señas de identidad de su espacio en las tardes.