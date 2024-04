Ana Rosa se indigna con su sobrino tras meterle en un serio jardín en ‘TardeAR’: «No hace gracia»

Este jueves 18 de abril Kike Quintana ha conseguido lo inimaginable, sacar de sus casillas a su tía, Ana Rosa, en ‘TardeAR’. Cuando quedaban pocos minutos de programa, la presentadora se desplazaba a la grada del público donde se encontraba su sobrino, uno de los colaboradores habituales del magacín vespertino.

La sección de Kike consiste en intentar sacar de quicio a su tía, y por primera vez lo ha conseguido. «Me he metido en la casa de una colaboradora para verificar si las teorías son ciertas», comenzaba diciendo el también guionista del programa. «¿Sobre quién?», preguntaba incrédula Ana Rosa. Acto seguido, el joven revelaba que se había infiltrado en la supuesta casa de Cristina Tárrega para ver si es cierto que congelaba papelitos con el nombre de sus enemigos, como dijo Joaquín Torres en ‘Espejo Público’.

Kike bromeaba con que la colaboradora tenía en su supuesto congelador el nombre de Beatriz Archidona, Ana Rosa y de él mismo. Esto fue lo que dijo el arquitecto en el programa de Susanna Griso: «Fue Cristina Tárrega, que está tarada perdida, cuando dejamos de ser amigos, empezó por ahí. El santero que trataba con Cristina hizo no sé que rito. Me hablaba de un congelador en el que me habían metido y que yo tenía que encender una vela. Tengo las pruebas del santero que me lo contó. Me había cogido el nombre, lo había metido en el congelador. Y cosas mucho más terribles. Me parece que hace falta estar muy loco».

Joaquín Torres descoloca a Susanna Griso al acusar a Cristina Tarrega de hacerle Magia negra para perjudicarle pic.twitter.com/dBFzwgRZzB — TVMASPI (@sebas_maspons) October 19, 2023

Ana Rosa estalla contra su sobrino: «Eres el malo del programa»

Tras la emisión del vídeo en el que Kike Quintana explicaba que, supuestamente, estaba en casa de Cristina Tárrega para comprobar si esto era cierto, Ana Rosa estallaba contra su sobrino. «No, no, a mí no me hace gracia, porque sé que Cristina sufre con esto, y encima, lo has hecho en una mierda de nevera, que no es la de Cristina», le espetaba la comunicadora. «Una mierda de nevera… Que es la mía», se defendía el colaborador. «Pues eso», añadía su tía.

A continuación, Ana Rosa dejaba claro a la audiencia que «esto es una broma, porque se han metido con ella, pobrecilla». En ningún momento ninguno de los dos mencionaba el nombre de Joaquín Torres, pero claramente se referían a él. «Eres el malo de este programa. Lo de Cristina me parece mal, no me ha hecho nada de gracia», sentenciaba la presentadora, muy indignada.