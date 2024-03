La tajante respuesta de Susanna Griso a Óscar Puente tras su réplica: «Esto no funciona así»

Susanna Griso sigue en pie de guerra con Óscar Puente. La presentadora de ‘Espejo Público’ ha vuelto a mostrarse muy crítica con el ministro de Transportes este martes. Así, la comunicadora reprendía al socialista por su intolerable comportamiento en redes, que se ha prolongado durante la última semana.

Hace unos días, la conductora de ‘Espejo Público’ se despachó sobre el ministro tachándolo de «impresentable». Este martes, la periodista ha querido contestar a los últimos tuits del socialista dirigidos a ella, en los que ponía en duda si iba a pedir el cese del jefe del gabinete de Isabel Díaz Ayuso en el programa.

«Ministro que está en todas las broncas, el perejil de todo lo que se enciende…», comenzó advirtiéndole Susanna Griso. La presentadora se dirigió directamente a Óscar Puente desde el programa, que excusó su actitud de los últimos días asegurando que se ha «cansado de escuchar determinadas cosas» para justificar sus contestaciones a la presentadora.

Susanna Griso: «A riesgo de que me vuelva a escribir otro tuit»

Después de que Óscar Puente asegurara que «quien empezó subiendo el tono es quien tiene que empezar a rebajarlo. Entonces, lo rebajaremos los demás», ha sido Griso quien le ha dejado claras las cosas. «Pues eso no funciona así, señor Puente«, le replicaba. Y es que, a pesar del señalamiento que ha sufrido en la cuenta del ministro, la periodista ha asegurado que no piensa parar.

«A riesgo de que me vuelva a escribir otro tuit. Me instaba a que pidiese la dimisión de Miguel Ángel Rodríguez», explicó Susanna Griso haciendo referencia a las publicaciones de Puente en ‘X’ durante este fin de semana. «Yo creo que el tono lo tienen que rebajar todos. No hay que esperar a que el otro haga y un ministro del Gobierno tiene que ser el primero», señaló la presentadora.

La periodista terminó lanzando una advertencia al socialista sobre el peligroso uso que hace de su plataforma. «No puede utilizar Twitter como un campo de batalla para sus cuentas personales», espetó la conductora de ‘Espejo Público’, que de seguro tendrá que contestar más adelante a una nueva respuesta del ministro de Transportes.