Adrián Lastra sufre una desgarradora lesión en ‘El desafío’: «Me empezó a sangrar»

Adrián Lastra ha estado sufriendo durante semanas en silencio. Este viernes, el concursante de ‘El Desafío’ rompía su silencio después de su prueba junto a Pablo Castellano, y se lo confesaba todo al presentador. Al parecer, el actor habría estado sufriendo una dolencia durante los últimos programas que ha dificultado mucho sus ensayos y su desempeño en las pruebas.

Castellano y Lastra tenían que competir por ver cuál de los dos tardaba más en cruzar una pasarela de 10 metros de largo y 80 centímetros de ancho subidos en una moto. «En el momento en que alguien toque con el pie la plataforma, se parará la cuenta y se restará 10 segundos por cada vez que apoye el pie», advirtió Roberto Leal antes de arrancar el reto.

Pero antes de dar comienzo a la prueba, el presentador se mostró muy preocupado por Adrián Lastra. «Te he visto en los entrenamientos como doliéndote muchísimo el abdomen ¿qué te ha pasado?», preguntó el presentador al madrileño, que entonces confesó lo que le había estado ocurriendo todas estas semanas. «Mira, llevo ya tres semanas y no lo quería decir en el programa…», comenzó explicando Lastra.

Adrián Lastra revela cómo se lesionó en ‘El Desafío’

«Ensayando aquí en el programa, haciendo una cosa que no debía hacer, bueno, que debía hacer, pero me vine muy arriba. Me fracturé el abdomen y tengo una rotura del abdomen, de cuatro centímetros, en el abdomen del medio, con lo cual moto no he utilizado, tengo un triciclo», confesó el concursante, que alarmó rápidamente a sus compañeros.

Pablo Castellano realizó la prueba con una marca de 2 minutos y 51 segundos, sin rozar ni una sola vez el suelo. Y aunque Adrián Lastra se encontraba en una clara situación de desventaja por el dolor que estaba sufriendo, su competitividad se vio más avivada que nunca. El actor consiguió mejorar la marca haciendo 3 minutos y cuatro segundos, pero por su cara, se podía ver que algo no iba bien.

Justo al acabar la prueba, Lastra reveló que había vuelto a sufrir un percance y perdió los nervios. «Me he vuelto a hacer daño. Me dijeron hace tres semanas que debía estar un mes y medio sin hacer nada y es que no puedo», lamentó el actor. «Yo el lunes fui a probar una cosa y se me abrió la herida. Y me salió un bulto y me había empezado a sangrar. Lo puede decir Clara, que está aquí», explicó el concursante señalando a su novia.