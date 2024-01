Adrián Lastra pierde así los papeles en ‘El Desafío’ y estalla por la injusticia cometida contra él

La tercera entrega de la nueva temporada de ‘El Desafío’, que Antena 3 ha emitido este viernes 26 de enero, ha estado cargada de polémica. Y es que dos concursantes se han rebelado contra los miembros del jurado por lo que, ellos consideraban, injustas puntuaciones. Por un lado Pablo Castellanos, y por otro, Adrián Lastra.

El reto del actor consistía en sumergirse en una caja trasparente en la que tenía ocho tubos que soltaban agua con barro. Él tenía que tapar con ocho tapones los ocho orificios que soltaban esa agua. Para complicarlo todavía más, en la caja había nueve tapones, por lo que uno de ellos no encajaba en ningún lado.

A los tres minutos y treinta segundos, la caja quedaba completamente inundada. Una prueba muy angustiosa que Adrián Lastra no conseguía terminar por un tapón. Esto hizo que el concursante perdiera los nervios y brotara contra los miembros del jurado.

Al salir de la caja llena de agua sucia, al actor entraba en cólera: «Vaya puta mierda. No podía, era imposible. Te juro por Dios que tenía dos tapones, el que funcionaba y el que no funcionaba. No tenía cojones, estaba cerrando con los dos y ninguno cerraba». Al comprobar que el último tapón encajaba a la perfección, el concursante entonaba el ‘mea culpa’: «Es que soy gilipollas».

¡3 minutos no han sido suficientes!, @Adrian_Lastra se queda a un tapón de superar su desafío #ElDesafío3 pic.twitter.com/sKVvNTXSIe — El Desafío (@eldesafioA3) January 26, 2024

Adrián Lastra explota contra el jurado y la dirección de ‘El Desafío’

En el momento de las valoraciones, Adrián Lastra recibía la cuarta peor posición. «¿Te parece justa la puntuación del jurado?», le preguntó Roberto Leal. Tras lo cual, el intérprete respiraba profundamente antes de explotar contra Juan del Val, Pilar Rubio y Santiago Segura: «No, o sea, no me parece poco. Obviamente, no se merece un diez, porque no he completado el desafío. Bah… Me voy a callar».

«Habla, habla», le animaba Juan del Val. Y así lo hacía el concursante: «Quiero decir, las complicaciones de las pruebas, la exigencia que se le manda a una persona y a otra, pues yo prefiero que se exija menos y tirar para conseguirlo». «Porque era muy difícil de hacer esa mierda, porque no es imposible, pero animo que a la siguiente, si es más fácil, conseguiré hacer el desafío. Porque si empezamos a ponérselo más difícil a Adrián, no voy a conseguir ningún reto…», sentenciaba Lastra, lanzando así un dardo a la dirección del programa.