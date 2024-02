Horóscopo diario de hoy, miércoles 21 de febrero: Pronóstico de todos los signos zodiacales

Ya puedes conocer cuál va a ser la fortuna de tu signo en cuanto a salud, dinero, amor y trabajo en la predicción del horóscopo diario de este miércoles para Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio.

Según ‘El Horóscopo de Esperanza Gracia‘, este pasado lunes el Sol ingresó en el signo de Piscis, lo que potenció nuestra sensibilidad e intuición. Además, durante esta semana la Luna está en su fase creciente y bajo su influjo estaremos llenos de energía y con ganas de emprender nuevas iniciativas. El próximo viernes Mercurio ingresarán en Piscis, y los signos de agua -Cáncer, Escorpio, Piscis- atraviesan un momento propicio para exámenes y entrevistas de trabajo.

¿Cómo le va a ir hoy tu signo zodiacal en el horóscopo de este miércoles 21 de febrero de 2024? Descubre tu porvenir aquí:

Horóscopo diario Acuario

El día 9, la Luna Nueva, que tiene lugar en tu signo, potencia tus recursos para que nada de lo que te propongas se quede en el tintero. Del 13 de febrero al 22 de marzo, el planeta Marte transitará por tu signo. Su energía te activará y lucharás por lo que quieres con valentía y determinación, sin que nada pueda apartarte de tus objetivos. Venus, el planeta del amor, que transitará por tu signo del 16 de febrero al 11 de marzo, intensifica la fuerza de tus sentimientos y emociones, ayudándote a olvidar los sinsabores del pasado. Es un momento maravilloso para reconciliaciones y reencuentros, para hacer las paces y olvidar cualquier resentimiento. Con el Sol en tu signo hasta el día 19, te sentirás imparable, capaz de todo, y aunque encuentres algún obstáculo en tu camino no abandonarás tus sueños por nada del mundo. Presientes que éste es tu momento y no te equivocas.

Horóscopo diario Escorpio

Das la bienvenida y despides el mes de febrero con la Luna en tu signo, que te transmite una energía especial, te ayuda a desprenderte de aquellas cosas que no te aportan ninguna satisfacción y te abre los ojos a las nuevas oportunidades que va a brindarte el destino. Escorpio, este mes vas a destacar por tu gran capacidad de organización y por tus propuestas, pero necesitas relajarte y no ser tan exigente contigo mismo. Busca momentos de recreo. Puedes pasar por un momento de desencanto en tu vida amorosa, pero estás a tiempo de abonar la relación con una buena dosis de entrega y de pasión. Tu vida íntima necesita que le dediques tiempo. Esos pequeños conflictos que estaban empañando tu vida comienzan a desaparecer. Cuida tu salud y no permitas que los obstáculos que se presenten te alteren ni varíen el rumbo de tus pasos. Aprovecha los buenos influjos planetarios que tienes para llevar a cabo tus proyectos más arriesgados.

Horóscopo diario Aries

Este mes no te va a faltar coraje, entusiasmo, energía, y con esa actitud tan positiva que afrontas todo disfrutarás de la vida como nadie y nada se te resistirá. Te vas a rodear sólo de las personas que te hacen feliz. En ocasiones, debes intentar controlar tus impulsos porque pueden jugarte una mala pasada y decir o hacer algo de lo que luego te arrepientas. Sin proponértelo, conseguirás que se fijen en ti y, bajo el influjo de la última Luna Llena del invierno, que tiene lugar el día 24, puedes conseguir resultados muy positivos, sobre todo en el ámbito profesional. El plenilunio te invita a abandonar hábitos que no te sientan nada bien. Estarás muy comunicativo, y hablar de tus sentimientos tendrá un efecto terapéutico y liberador. Aries, aprovecha este momento estelar que te toca vivir y persigue sin descanso tus sueños. Evita actuar de intermediario en problemas ajenos porque se puede volver en tu contra.

Horóscopo diario Géminis

Sabes que llevas un ritmo trepidante y que tienes que parar un poco, huir de las tensiones y cambiar muchas de tus rutinas diarias para recargar las pilas y recuperar la ilusión y la motivación. Aunque, a veces, surjan miedos, no te asustes y escucha tu interior, sin dejarte influir por otras personas. Posees una fuerza de voluntad increíble para superar cualquier reto que la vida te presente; así que confía plenamente en ti. Es el momento de iniciar un cambio en tu vida, es el momento de las grandes expectativas… La suerte no será esquiva contigo y tendrás las puertas del éxito abiertas. Puedes encontrar fórmulas nuevas para mejorar tus ingresos, sobre todo si tomas como referencia experiencias del pasado. En ocasiones, puedes tener una visión parcial de las cosas que te lleve a culpar a los demás de todos tus problemas, especialmente a la familia. Sin embargo, gracias al influjo de la última Luna Llena del invierno, que tiene lugar el día 24, las relaciones familiares se suavizarán y acortarás distancias.

Horóscopo diario Tauro

El Cuarto Creciente de la Luna, que tiene lugar el día 16 en tu signo, aumentará esa capacidad de lucha que tienes y hará que disfrutes de una energía muy positiva. Tauro, olvídate de las presiones laborales y personales y empieza a disfrutar de tu tiempo libre; lo necesitas para sentirte mejor y poder valorar más todo lo que tienes. Gracias a los buenos aspectos que te hace Venus hasta el día 16, estarás muy carismático, y podrás conocer a alguien con quien podría surgir algo especial, si deseas enamorarte. Y si ya tienes pareja, es un buen momento para reavivar la llama del amor y fortalecer vuestra relación. Estás a punto de solucionar un tema que te preocupaba, pero no busques atajos para hacer las cosas y deja que tu sensatez te guíe. Tauro, súbete al carro de las oportunidades y aprovéchalas todas, y si sientes que falta algo en tu vida ahora es el momento de ir a por ello con seguridad porque cuando lo tengas vas a ser plenamente feliz.

Horóscopo diario Virgo

Este mes desearás hacer muchas cosas, iniciar proyectos, emprender nuevos caminos… Y vas a sacar el máximo provecho a lo que la vida te va a ofrecer, que es mucho. Tendrás todo a tu favor para dejar atrás el miedo y la incertidumbre y llenarte de nuevas ilusiones. El Cosmos te brinda unas energías muy positivas, que debes aprovechar para llevar a cabo tus proyectos más arriesgados. Con el planeta Venus muy bien aspectado hasta el día 16, la suerte te sonreirá en tus relaciones afectivas. No dejes escapar a esa persona que tanto te atrae y con la que podrás vivir un amor de verdad. Evita mirar al pasado. La última Luna Llena del invierno, que tiene lugar en tu signo el día 24, no puede ser más favorable contigo. Su energía potencia tu sentido práctico y tu capacidad de análisis para que tomes el rumbo que más te conviene. Juega bien tus cartas porque la suerte te sonríe y tienes muchas papeletas de que todo salga como habías planeado.

Horóscopo diario Cáncer

Este mes tu enorme fuerza interior te va a permitir llegar muy lejos, y las estrellas te van a mimar. Te pueden proponer algo interesante que te ilusione mucho y tú lo aceptarás porque tu intuición, que nunca te falla, te empuja a hacerlo. Puedes pasar de la tranquilidad al agobio en un instante y tendrás que responsabilizarte de algo que te absorberá parte de tu tiempo libre. Marte, transitando enfrente de tu signo hasta mediados de febrero, te dará la fuerza que necesitas para salir adelante sin dificultad. Estarás muy creativo en el terreno sentimental y se te ocurrirán mil ideas para que la llama del amor se mantenga viva y la pareja salga fortalecida. Febrero es un momento fantástico para que dejes aflorar lo mejor de ti, para que expreses tus sentimientos sin miedos, sin temores, sin inseguridades… Y siempre que dejas que hable tu corazón, siempre que dejas que tu intuición te guíe, aciertas.

Horóscopo diario Piscis

Deja atrás la tristeza y empieza a vivir un presente lleno de nuevas oportunidades. Algún asunto del que estás pendiente puede sufrir demoras. Elige bien de quién te rodeas y sigue los dictados de tu corazón, que nunca te fallan. Con el tránsito del planeta Mercurio por tu signo del 23 de febrero al 10 de marzo, vas a estar muy creativo y comunicativo, y tendrás ganas de llevar a cabo tus planes y proyectos, poniendo en ellos tu sello más personal. La suerte te va a acompañar en exámenes, en entrevistas de trabajo… Vas a relacionarte con habilidad y puedes establecer positivos contactos, tanto en el ámbito profesional como personal. Con el Sol en tu signo del 19 de febrero al 20 de marzo, disfrutarás de un periodo mágico en el que te enfrentarás a la vida con una actitud voluntariosa que te permitirá resolver situaciones que a primera vista parecían complicadas.

Horóscopo diario Libra

Comienzas el mes con la necesidad de cambiar de aires, de modificar aspectos de tu vida, de llenarte de nuevas ilusiones… Adelante, porque cuando te abras a vivir nuevas experiencias verás que te surgen interesantes oportunidades de ser feliz. Algunas situaciones dolorosas que te ha tocado vivir te están pasando factura y eso puede afectar a tu estado de ánimo. Libra, debes olvidarte un poco de lo que te rodea, no dejarte absorber por las responsabilidades y debes centrarte en ti, valorarte, quererte más y cuidarte como te mereces. Este mes, Libra, no te rendirás fácilmente si todo se pone en tu contra y resurgirás como el ave fénix las veces que sea necesario. En el amor, gracias a los maravillosos aspectos que te hace el planeta Venus a partir del día 16, es el momento de apostar fuerte por lo que siente tu corazón, y de liberarte de esas dudas e inseguridades que a veces tanto daño te hacen.

Horóscopo diario Leo

Si en los últimos tiempos has atravesado momentos complicados, ahora vas a notar que la vida, por fin, vuelve a sonreírte. Tu vitalidad y sentido del humor serán tus mejores talismanes para triunfar. Leo, es el momento de tomar las riendas de tu vida para que todo funcione según tus deseos y de ocuparte de esos asuntos pendientes que amenazan con desestabilizarte. La última Luna Llena del invierno, que tiene lugar el día 24, favorece todo lo relacionado con tu trabajo y el dinero, pudiendo darse las circunstancias propicias para que mejoren tus ingresos. Es posible que tengas que tomar una decisión delicada, pero lo harás con acierto, así que no temas y sigue tu intuición. Leo, no te obsesiones con aquellas cosas que no van bien en tu vida y piensa que el futuro viene cargado de sorpresas maravillosas. En el amor, alguna aventura puede convertirse en algo más.

Horóscopo diario Sagitario

Aunque eres fuerte, independiente y sabes manejar las situaciones más adversas que puedan presentársete de manera brillante, este mes pueden surgir contratiempos que te desconcierte un poco. Estate alerta y apártate de todo aquello que te genere malestar. Si ves que es necesario, haz borrón y cuenta nueva para que nada pueda enturbiar todo lo que el destino tiene preparado para ti. Se te van a presentar oportunidades y podrás tomar iniciativas que llevas esperando desde hace tiempo. En ocasiones, es posible que estés reacio a mostrar tus sentimientos y que los demás te reprochen tu aislamiento. Réstale importancia a lo que te preocupa y toma distancia con los conflictos para sentirte mejor. Lo mejor es que expreses tus sentimientos para poder liberarte de ese torrente de emociones que podrían bloquearte. Vas a recibir la ayuda de la última Luna Llena del invierno, que tiene lugar el día 24, que es muy benévola contigo y puede abrirte puertas que permanecían cerradas.

Horóscopo diario Capricornio

Comienzas el mes con una maravillosa configuración planetaria ya que los planetas Mercurio, Marte y Venus transitan por tu signo. Mercurio estará hasta el día 5 y Marte y Venus, hasta mediados de mes. La suerte va a ser tu aliada y todo lo que te propongas, especialmente en el terreno sentimental, lo vas a lograr. Sabes que a ti te gusta tener todo bajo control y este mes, muchas veces, vas a tener que lidiar con algunos imprevistos que pueden alterar esos planes en los que tantas ilusiones has puesto. Pese a todo, tú no vas a dudar de ti ni de todos los recursos que posees y vas a pelear sin descanso por lo que sabes que es tuyo y nadie te puede arrebatar. La última Luna Llena del invierno, que tiene lugar el día 24, hará que la suerte te sonría en el terreno laboral y que puedas obtener las recompensas que tanto te mereces.