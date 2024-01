Mercedes Milá clama alto y claro el motivo por el que no podrá perdonar a Telecinco nunca

María Teresa Campos recibió este viernes su merecido homenaje por su carrera en televisión. RTVE organizó un evento en el que rindieron tributo a la fallecida periodista malagueña y no faltaron compañeros de la talla de Mercedes Milá. La presentadora de ‘No sé de qué me hablas’ no perdió la oportunidad de dedicar unas palabras a la icónica comunicadora. Pero lo que de verdad sorprendió fue el inesperado golpe que asestó a Telecinco en su discurso.

El homenaje de RTVE a María Teresa Campos estuvo presentado por la hija de la comunicadora, Terelu Campos, que reunió a varios compañeros de profesión de su madre para recordar su carrera. Los invitados compartieron anécdotas sobre la andaluza, recordaron su trabajo y también aprovecharon para dedicarle unas palabras. Fue el caso de Mercedes Milá, que como decimos lanzó una sonada pulla a Mediaset.

La gran pulla de Mercedes Milá a Telecinco

Mercedes Milá no quiso pasar por el homenaje sin entonar unas emotivas palabras. La catalana recordó el carisma y la incansable vocación que caracterizaban a María Teresa, pero poco a poco fue yendo a otros terrenos. Milá se salió del guion para clamar una sonada denuncia contra Telecinco por el trato que le dieron a la comunicadora en sus últimos años de vida.

«Perdona que lo diga aquí, pero, ¡no perdono que le quitaran el plató al final de su vida!«, espetó Mercedes al resto de invitados en mitad de sus palabras a María Teresa. La antigua presentadora de ‘Gran Hermano’ se sumó así a una queja que ya expresaron las hijas de la periodista tras su fallecimiento. El ataque de Milá vino seguido de un fuerte aplauso del público.

Terelu sonrió ante las palabras de su compañera y la respuesta del público. «Era como una condena de muerte», interrumpió Mercedes Milá para recalcar su mensaje contra la cadena de Fuencarral. «Mercedes, ella tampoco lo perdonó. Su frase era: ‘Que me retire el público’. Y el público nunca la retiró«, contestó la hija de María Teresa a la presentadora. La conductora del evento recordó unas palabras de su madre que utilizó hasta los últimos días de su vida, incluso cuando pidió trabajo en ‘Sálvame’.

Que triste y qué real, pobre María Teresa 💜#HomenajeCamposRTVE pic.twitter.com/olS3485t5I — NAIROBI (@Fuucsia) January 5, 2024

Por su parte, Paolo Vasile se unió a este homenaje, en la que ese ataque le rozaba de lleno por ser él quien estaba al mando de Mediaset en aquel entonces. «Yo no pude renovarle el contrato por un tema económico. Lo que me pedía su representante estaba fuera de nuestra homogeneidad. Cuando se tiene una empresa, hay que mantener un equilibrio, un poco como en casa. Ella no lo entendió«, comentó el italiano. Pero en este caso no se refirió a la etapa que denunciaba Mercedes Milá, sino a cuando Teresa no renovó en Telecinco y tuvo que pasarse a Antena 3.