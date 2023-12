Inés Hernand representa a todos con lo que asevera sobre el final de ‘Sálvame’ en Telecinco

Inés Hernand regresaba el pasado jueves a TVE como copresentadora de ‘No sé de que me hablas’, el nuevo programa con el que Mercedes Milá ha vuelto a la cadena pública 33 años después. Para Inés supone volver a la cadena para la que ha trabajado en los últimos años gracias al Benidorm Fest y Gen Playz.

Tras su estreno el pasado jueves en el access prime time, La 1 mantiene ‘No sé de que me hablas’ esta semana en el hueco de ‘4 estrellas’ antes de un especial de ‘Lazos de sangre’ dedicado a Lola Flores.

A la espera de saber si TVE confiará de nuevo en ella para el Benidorm Fest 2024, algo que ella ya descarta al no haberla llamado ya, lo que está claro es que Inés Hernand vuelve a la cadena pública como presentadora después de que en los últimos meses la hayamos visto como colaboradora en otros programas como ‘Y ahora Sonsoles’ o ‘Más vale sábado’.

El motivo por el que no ha vuelto a ‘Y ahora Sonsoles’

Sin embargo, el paso de la madrileña por ambos formatos de Atresmedia ha sido muy fugaz. Al preguntarle por ello durante la presentación del programa, en la que estaba El Televisero, Inés Hernand fue muy sincera. «A Sonsoles fui un día y dije ‘enough’. No terminó de gustarme el formato para mí. El formato lo entendí para Sonsoles y para las personas que iban, pero con esto no quiero decir que no sea digno, ni mucho menos. Me preguntaron si quería volver, pero dije que no«, reconocía.

Luego estuve en Más vale sábado, pero era los sábados, por eso se llama así (risas). «No me disgustaba. También era un magacín chulo y dinámico, pero profesionalmente tengo que estar mirando ya hacia otro lado, sobre todo porque no quiero ser una persona que haga una intervención de un minuto y esté cinco horas sin decir nada. No porque quiera ser más protagonista o sea una narcisista de libro, sino porque quiero poner la energía en otra cosa aunque me vea una persona», recalcaba. «Así me siento ahora, pero a lo mejor me encanta llegar a un sitio como Chelo García Cortés. Es decir, no decir nada en tres horas», soltaba con cierta ironía.

Inés Hernand habla alto y claro del final de ‘Sálvame’

Y es que si hay algo que Inés Hernand echa de menos en televisión es la trasgresión que aportaba ‘Sálvame’. «La televisión últimamente es un aburrimiento muy fuerte», destacaba al respecto. «El cierre de Sálvame es una cosa que yo he llorado profundamente porque yo quiero ver a alguien comiéndose un yogur. No sé por qué, pero es algo que entretenía», confesaba la presentadora.

«Sálvame tenía un tempo de tele de que tenían que pasar cosas todo el rato. Ahora me tiro al suelo, ahora voy a decir una guarrada y el público espabila. Era increíble«, añadía lamentando la desaparición del programa de La fábrica de la tele.