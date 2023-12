Gloria Serra no oculta su malestar con ‘Equipo de Investigación’ por su reportaje de Daniel Sancho

Gloria Serra se pasó este sábado por el plató de ‘Collapse’ para celebrar los 13 años de ‘Equipo de investigación’. La periodista acudió al espacio de TV3 para rememorar los mejores momentos de las quince temporadas que lleva a sus espaldas el programa de investigación. Fue entonces cuando reveló el detalle sobre el reportaje de Daniel Sancho que la hizo enfadar.

El próximo enero, ‘Equipo de investigación’ cumplirá 13 años de vida, desde su estreno inicial en Antena 3. Más tarde pasó al prime time de La Sexta, y hasta hoy, quince temporadas avalan su éxito. Gloria Serra acudió a ‘Collapse’ lista para hacer balance sobre su trabajo. En su conversación con Richard Ustrell, aseguró que los reportajes que plantean siempre tienen el objetivo de aportar algo nuevo. Es por eso que cuando se le encargó la investigación sobre el caso de Daniel Sancho, la comunicadora tuvo sus dudas.

El enfado de Gloria Serra

Comenzó explicando que el primer capítulo de la nueva temporada estaba reservado para otro tema, pero Daniel Sancho hizo que cambiasen los planes. «Cuando me lo dijeron, me enfadé», reveló Gloria Serra, que procedió entonces a explicar el motivo de su desagrado con el caso. «Hace dos meses que ya hay doscientos periodistas españoles explicando todo lo relacionado con el crimen cometido por el hijo de Rodolfo Sancho», explicó la presentadora.

Gloria Serra en ‘Collapse’

«¿Qué vamos a explicar nosotros?», sentenció la catalana. La periodista insistió en explicar al presentador de ‘Collapse’ las muchas dudas que tuvo al principio sobre ese reportaje. Pero parece que todo se quedó en un enfado inicial, ya que mas tarde explicó lo contentos que quedaron con el resultado final.

«Pues lo conseguimos. Conseguimos testimonios de gente que no había hablado para la policía, un testimonio que demostró que ya le estaban investigando antes de que se entregase…», explicó la periodista. «Sacamos buen material, pero yo no lo veía porque nosotros vamos a hacer cosas que la gente no ha hecho porque si no, no vamos«, señaló Gloria Serra para zanjar el tema.