El vehemente discurso de Gonzalo Miró con el que sentencia a Alfonso Guerra en ‘Espejo Público’

La resaca de la entrevista de Alfonso Guerra en ‘El Hormiguero’ sigue coleando y más lo hacen sus controvertidas palabras sobre la censura y los chistes sobre enanos y homosexuales. Este viernes ha sido Gonzalo Miró el que se ha pronunciado en ‘Espejo Público’ y se ha mostrado muy crítico contra el que fuera vicepresidente del Gobierno con Felipe González.

«Esta izquierda tiene patrullas de vigilancia y te dan por cualquier cosa que digas. Lo políticamente correcto es antidemocrático. Usted no me puede limitar mi expresión. Yo me expreso cómo quiera, sin insultar a nadie. Ahora no hay libertad, me dan mucha pena los humoristas, ya no pueden hablar de nada. Antes hablaban de homosexuales, de enanos, de todo… Ahora, no. Eso es censura», se quejaba Alfonso Guerra frente a un cómplice Pablo Motos en ‘El Hormiguero’.

Dos días después de las palabras de Alfonso Guerra y tras las críticas que recibió por parte de Anabel Alonso o Jorge Javier Vázquez; Gonzalo Miró ha querido ser muy claro en su pronunciamiento en ‘Espejo Público’. Y pese a que hace una semana amenazó con estar de perfil bajo tras los últimos desencuentros que había vivido con Susanna Griso o Mariló Montero por la amnistía, el colaborador no se ha podido contener.

«Me he preparado este tema, me he buscado las habichuelas para estar a la contra de Alfonso Guerra. Es algo de lo que me enorgullezco, de no estar en nada de acuerdo con él«, advertía Gonzalo Miró. Pero Susanna Griso no dejaba escapar la ocasión y le daba un corte a su compañero al señalar que «en algo estaréis de acuerdo, habéis votado a los mismos durante muchos años» en alusión a su simpatía hacia el PSOE.

«Espero que no. No sé si desde que yo he empezado a votar, él les sigue votando. Tengo mis dudas. Que lo diga él no significa que tenga que ser verdad, yo lo puedo poner en duda. Estoy deseando que diga algo bueno de los que dice él que vota. Más allá de eso, lo que te dijo él aquí de que Yolanda Díaz se pasaba el día en la peluquería, ¿eso era una gracia? ¿Eso estaba censurado?», le replicaba Gonzalo Miró recordando además otra polémica que generó Guerra hace unos meses en ‘Espejo Público’.

Gonzalo Miró se enfrenta a Marta Robles tras su crítica a Alfonso Guerra

Con ello, Gonzalo recordaba lo que llegó a decir Alfonso Guerra al hablar de Yolanda Díaz. «¿Habla ella de falta de rigor político en Felipe González? Le habrá dado tiempo a decirlo, entre una peluquería y otra. Es la verdad, le dedica mucho tiempo a eso», fue lo que dijo el ex político socialista generando muchas críticas en redes.

«Eso lo dice todo el mundo en la calle, que está muy cambiada, que va mucho a la peluquería. ¡Cómo no se puede decir eso!», trataba de defenderle Marta Robles. «¡Pero cómo que no se puede decir si lo ha dicho! ¿Cómo que no se puede decir? A mí me parece un comentario terriblemente machista, que no tiene ninguna gracia. Dicho esto, lo que tendrás que ser es consecuente con lo que dices. Tú di lo que te dé la gana, pero tendrás que aceptar lo que te respondan, cosa que no pasaba hace 40 años. Antes la gente se callaba, ahora ya no se calla», insistía Miró.

Tras él, Susanna Griso tomaba la palabra para darle la razón en este caso a Gonzalo Miró. «En el contexto en el que lo dijo era machista, pero nos hemos metido con el peluquín de Trump, con el de Milei», aseveraba la presentadora. «Y lo seguiremos haciendo. ¡Eso es que no hay censura! Estoy muy en desacuerdo con vosotros. La censura en ese sentido no existe. Ahora la gente no se calla, te replica y la gente que lo pasa mal te lo dice. Otra cosa es que uno quiera soltar una gracieta homófoba, machista, y que pretenda que nadie le diga nada, que a todo el mundo le parezca igual de bien. ¡Pues no, ahora la gente habla, se queja!», remarcaba con contundencia el hijo de Pilar Miró.

Pero Marta Robles seguía en sus trece de defender lo que dijo Alfonso Guerra. «¡Pero que no te crucifiquen!», decía la colaboradora. «¿Pero que te crucifique quién? Yo vengo aquí y doy mis opiniones y entiendo que pueda haber gente que me critique, que le parezca mal lo que estoy diciendo. Soy consecuente, como tendría que serlo él o cualquier cómico cuando hace chistes, tendrán que asumir que no a todo el mundo le parezca bien lo que hace o dice», concluía Gonzalo.