Yiya y Naomi, a punto de llegar a las manos en ‘GH VIP’: «Ha sido muy duro para el equipo»

La tensión en la casa de ‘GH VIP‘ está a la orden del día debido a los constantes enfrentamientos entre Yiya y Naomi. Ya el pasado jueves, tras la elección de Naomi como concursante oficial, se desarrolló un gran rifirrafe entre las dos. Sin embargo, este primer enfrentamiento ha provocado que su relación termine explotando por los aires durante el fin de semana. De hecho, tal y como ha subrayado Ion Aramendi, se trata de una de las broncas más fuertes de la edición.

«Atención. Insisto en lo que comentaba al principio del debate y es que ha sido un fin de semana realmente intenso, muy duro sobre todo para el equipo de Guadalix de la Sierra«, ha comentado el moderador del debate. ¿El motivo? La decisión de la audiencia de que sea Naomi la primera concursante oficial. «Es el perfil de persona parásita que se ha quedado en esa casa. Una persona que es un ser sibilino y se hace el rabillo del ojo, alucinante. Pero si luego le sumamos que además hace apología de la mujer florero en sus redes sociales… Me pone un poco nerviosa», ha confesado Yiya sobre Naomi.

Tras pronunciar estas palabras, Yiya no ha perdido la oportunidad de enfrentarse a Naomi. Precisamente esto ha provocado que las cosas solo puedan ir a peor. Todo ha comenzado cuando Naomi se ha referido a Yiya como un ser insoportable. «Procura hablar de mí cuando esté presente para que tenga derecho a réplica», le ha advertido la principal aludida. «Pero si hiciste lo mismo ayer, pero si has llegado a insinuar que soy hasta prostituta», le ha replicado Naomi visiblemente indignada. Tras este intercambio de reproches, las dos han comenzado a perder los papeles. «No voy a caer tan bajo. Eres gentuza», le ha afeado Naomi. «Seré gentuza, pero no una mantenida», ha contestado Yiya.

Tal ha sido el nivel que Naomi ha amenazado incluso con abandonar: «Me piro. No voy a estar gritándome con una barriobajera, con una quinqui. No me da la gana», ha explotado. Poco a poco en el salón, la tensión ha ido in crescendo. «Te gustaría tener mi trabajo, no lo tienes y has venido aquí a hacer el cuadro», le ha afeado Naomi a Yiya, quien ha contestado asegurando: «Prefiero ser una verdulera, menos una mantenida. Tu capacidad de argumentar es muy limítrofe tanto como tú».

Naomi y Yiya, a punto de llegar a las manos en ‘GH VIP’

Lejos de quedarse calladas, las dos han proseguido con su disputa personal. En esta ocasión el conflicto se ha originado mientras Naomi se maquillaba y Yiya le ha afeado su comportamiento acercándole una escoba en clara referencia a su escasa actividad laboral en la casa. «Amor por lo menos no me tengo que poner un pasamontañas. No te aguantas ni tú el careto natural que llevas», le ha soltado Naomi, quien perdía los nervios gritando: «Me estás tocando la polla ya, qué pesada tío».

Precisamente en ese momento las dos han vivido un enganchón por el que los compañeros han tenido que separar y tranquilizar a Naomi. Al verla así, compañeras como Laura Bozzo no han dudado en animarla: «Ellos están compitiendo para como sea quedarse uno de ellos. Tú has sido elegida por la gente».

Por su parte Yiya se ha defendido asegurando que Naomi no colabora en las labores de la casa: «Me lo ha puesto muy fácil. Estaba otra vez con el rabillo de ojos y al lado le he puesto un cacharro a ver si es capaz de limpiar por alguien. Si en su casa es una cerdita ese es su problema. Yo no me ando con enredos. Si hay que decir algo lo digo… No limpias, no barres, no haces nada».