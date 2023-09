Esta es la serie coreana que arrasa en Netflix y que es la nueva ‘El juego del calamar’

Si hay una plataforma que está apostando día tras día por los k-dramas (series de ficción coreanas), esa es Netflix. Su catálogo está repleto de ejemplos como ‘Start-up’, ‘Itaweon Class’ o la famosa ‘El juego del calamar‘. Y, aunque otras plataformas están también probando suerte (Disney Plus con su reciente ‘Moving‘) ninguna se mueve tanto como Netflix. Y ya tiene entre manos su nuevo fenómeno: ‘La chica enmascarada’, que llegó a la plataforma el pasado 18 de agosto y ya se ha colado entre lo más visto.

Basada en uno de los webtoon más populares, ‘La chica enmascarada’ es un drama que mezcla thriller y toques de comedia realista, y que nos enfrenta al precio de la belleza en la actualidad. Aunque la historia transcurre a lo largo de muchos años, nos invita a reflexionar sobre qué significa ser guapo en una sociedad como la actual, y qué precio tenemos que pagar, ya no solo físico, sino mental.

La chica enmascarada. / NETFLIX

La serie de Netflix se está convirtiendo en un auténtico éxito, y cuenta en su reparto con Go Hyun-jung y Nana. Go Hyun-jung es una de las actrices más respetadas de Corea del Sur, sobre todo gracias a su participación en la serie ‘Sandglass’, hace ya varios años. Mientras que Nana forma parte del grupo de k-pop After School. Además, en el reparto también están Ahn Jae-hong, Yeom Hye-ran y Choi Daniel. Y, hablando de k-pop, también aparece Lee Jun-young, integrante de otro grupo musical llamado U-KISS.

¿De qué va ‘La chica enmascarada’ en Netflix?

Kim Mo-Mi, una oficinista que se siente insegura acerca de su apariencia, se convierte en una personalidad de Internet enmascarada por la noche, hasta que una cadena de eventos inesperados y nefastos se apodera de su vida.

Un nuevo webtoon entre manos

Creado por Maemi (guión) y HeeSe (ilustraciones), ‘Mask Girl’ es un webtoon muy popular en Corea. Pero no es el primero que adapta Netflix, ya que tomó de base ‘El caballero negro‘ para otra de sus series. Webtoon es una plataforma en la que los ilustradores y artistas digitales suben sus creaciones en forma de webcómic. Creado en Corea del Sur, es una plataforma muy popular en el país asiático, aunque ya se ha popularizado al resto del mundo.

Podría ser algo similar a Wattpad, de la que salieron fenómenos como ‘A través de mi ventana’, una de las películas de mayor éxito de Netflix.