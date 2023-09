Julia Janeiro prende un incendio al pronunciarse sobre ‘GH VIP’ y si será concursante

Quedan apenas 24 horas para que ‘GH VIP 8’ se estrene en Telecinco y la rumorología que hay en torno a los concursantes no cesa. Y es que es la primera vez en años que Mediaset no confirma los nombres de los concursantes que participarán en el reality. Uno de los nombres que ha sonado en las últimas horas es el de Julia Janeiro.

Desde hace tiempo, se ha hablado del interés de Julia Janeiro por participar en un reality de televisión pero siempre se había dicho que sus padres no le dejaban. Ahora su nombre ha salido publicado en un vídeo por un youtuber como confirmado.

Sin embargo, Julia Janeiro ha querido desmentir su fichaje por ‘GH VIP 8‘. Lo ha hecho en un incendiario mensaje en el que tacha de «telebasura» al reality. No obstante, después se ha arrepentido y ha decidido borrarlo.

«No voy a ir a ningún reality. Absolutamente todas las informaciones que se están filtrando acerca de mi supuesta participación en ciertos programas de televisión son totalmente FALSAS», asegura la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario.

«Lo dije en varias ocasiones y vuelvo a recalcarlo, no pienso formar parte de la telebasura, gracias», sentencia Julia Janeiro en el mensaje que ha borrado posteriormente.

La última frase de Julia Janeiro sobra totalmente. En primer lugar por la superioridad moral de definir algo como basura y en segundo lugar porque Jesulín participa en MasterChef que no es mucho mejor que GHVIP.

+ ella sabe xq no le dejan salir en GH. pic.twitter.com/KjeZTWSVvt — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) September 13, 2023

David Lafuente también desmiente su participación

Además de Julia Janeiro, otro de los nombres que más han sonado en las últimas semanas a raíz de una de las pistas que lanzó Telecinco es el de David Lafuente, cantante y ex componente de Auryn, cuyo fichaje parece haberse caído en el último momento.

«A todos los que me estáis preguntando por ‘GH VIP 8’, informaros que NO, no voy a Guadalix. Lo digo porque no paro de verme en medios digitales como confirmado y no es real. Quién sabe si otro año o en otro momento, por ahora como diría Chelo «me quedo en mi casa que es donde quiero estar».