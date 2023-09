‘GH VIP’ da un golpe en la mesa y este inesperado concursante se queda fuera del casting

Una de las principales novedades de ‘GH VIP‘ en Telecinco ha sido la incorporación de un concursante infiltrado. Tal y como ha indicado Ion Aramendi, un falso concursante lleva conviviendo con ellos desde el jueves. Hasta el momento, todos desconocían la existencia de esta figura hasta que el moderador ha contactado con la casa. Un dato que ha revolucionado la convivencia, sobre todo al desvelar el premio con el que podría hacerse el concursante encargado de destapar la identidad del infiltrado.

Pasado el ecuador del primer debate dominical, Ion Aramendi ha conectado con los concursantes para anunciarles la existencia de un concursante infiltrado. Una noticia que ha pillado a todos de imprevisto. «Es muy importante que me escuchéis y todos en silencio por favor», ha comenzado pidiendo el presentador. Acto seguido, ha comentado: «Quiero que os miréis unos a otros con detenimiento porque hay alguien que lleva jugando con vosotros 72 horas».

«Lo he dicho», ha exclamado Oriana mientras Ion Aramendi proseguía diciendo: «Hay alguien que no os ha contado la verdad. Entre vosotros hay un infiltrado. Uno de vuestros compañeros os ha ocultado algo: convive con vosotros, pero no es un concursante. Es un infiltrado». En la casa se han empezado a escuchar los primeros señalamientos: «Pedro, eres tú». «Gracias por la confianza», ironizaba el coach.

Por si fuese poco, el moderador de ‘GH VIP’ ha puesto en juego un suculento premio para aquel que adivine de quién se trata: «Este juego trae la mejor de las recompensas. El primero que descubra quien es obtendrá la inmunidad en las primeras nominaciones». Tras la conexión de Ion se ha podido comprobar como la tensión en la casa está servida. Los primeros nombres no han tardado en salir: Álex Caniggia, señalado por Oriana Marzoli con quien ha vivido un tenso enganchón.

Al descubierto la identidad del infiltrado/a de ‘GH VIP’

Finalmente, uno a uno, los concursantes han ido acercándose al confesionario. Allí, ‘El Súper’ de ‘GH VIP’ ha compartido la contraseña que desvelaría la identidad del infiltrado. Tal y como se ha podido ver, Pedro García Aguado era el concursante infiltrado. «Eres tú el concursante infiltrado?», le ha preguntado el presentador ante lo que Aguado ha deslizado: «Por supuesto».

De igual manera, todavía ningún concursante ha formalizado su acusación por lo que ninguno se ha hecho con la inmunidad para las primeras nominaciones. Así pues, el reality ha confirmado que permanecerá en la casa hasta ser descubierto y, una vez fuera, otro nuevo concursante partirá rumbo a Guadalix de la Sierra. «Ya lo sabes, pero se lo cuento a toda España. Tienes fecha de salida», ha comentado el presentador.

«Hasta que me descubran», ha respondido él. Ante ello, Ion ha asegurado: «Hasta que descubran y cuando te descubran entrará otra persona, ¿sabes quién es?». «No, no tengo conocimiento», ha sido la respuesta de Pedro por lo que Ion ha reculado diciendo: «Ah, entonces tú no sabes este secreto». Antes de volver a la casa, el moderador se ha mostrado tajante con Pedro García Aguado: «Si detectamos que favoreces a alguien, el premio final sufrirá una penalización sin precedentes«.