Alba Carrillo, dispuesta a dar que hablar (y mucho) por cómo se refiere a Jorge Javier ahora

Alba Carrillo ha aprovechado el estreno de ‘Cuentos chinos‘ para reabrir su guerra con Mediaset en general y con Ana Rosa Quintana en particular. Hace unas semanas, la que fuera colaboradora de ‘Ya es mediodía’ hasta que fue despedida de Telecinco, hacía uso de su canal de YouTube para arremeter durísimamente contra su ex jefa.

Ahora, aprovechando el estreno del nuevo programa de Jorge Javier Vázquez, Alba Carrillo ha vuelto al ataque. Y, aunque su relación con el presentador nunca ha sido buena, reconoce que «la tele está en sus manos». «He visto un poquito de ‘Cuentos chinos’, que la verdad, me esperaba más de Jorge Javier. Porque, aunque hay cosas de él que no me gustan, sigo pensando que la tele está en sus manos. Si no la salva él, no la salva nadie», empieza diciendo la exconcursante de ‘GH VIP’ y ‘Supervivientes’ a través de Instagram.

Además, califica la estrategia de Telecinco como «un partido de tenis»: «Cómo pasan de azulismo extremo por la mañana, al rojismo extremo por la noche, por más que quieran hacerse los neutros». Sobre Jorge Javier, la hija de Lucía Pariente admite que «le esperaba más combativo». Y es que el presentador aseguró en el estreno de su nuevo programa que ahora prefiere no meterse en charcos políticos.

Alba Carrillo sobre Jorge Javier Vázquez: «Le he visto muy neutro»

Alba Carrillo daba por hecho que ‘Cuentos chinos’ era una alusión directa a Ana Rosa Quintana para «darle zapatilla» por el «discurso que se marcó de que Usera era ahora ‘Chinatown'». «Le he visto como muy neutro», reconoce la ex colaboradora sobre ese perfil bajo que Jorge Javier dio este lunes. Aunque, eso sí, coincide con él en que «la televisión ha estado aburridísima» este verano. «Pongo ahora la tele y no sé qué cadena estoy viendo. Como espectadora, echo en falta un poquillo de creatividad, tanto en los personajes como en los contenidos, porque es como lo mismo todo el rato», asegura.

Por último, Alba ha aprovechado para hacer un guiño a Sonsoles Ónega, su ex jefa en ‘Ya es mediodía’ y con la que mantiene una buena relación. «Que sigan echando el partido de tenis en la antigua cadena gloriosa, ¿Por qué sabéis quién se va a llevar el match point? Mi ‘Sonso’, que es una genia, la amo y refleja perfectamente en su trabajo cómo es ella como persona», sentencia.