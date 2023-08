Alarma con Jorge Javier Vázquez en Telecinco ante la incertidumbre de su nuevo proyecto

Telecinco sorprendía este jueves al lanzar la promo con todas las bazas de la cadena para la próxima temporada después de haber arrancado la promoción individual de ‘GH VIP 8’ y ‘Got Talent 9’. Un anuncio en el que no hay ni rastro de Jorge Javier Vázquez.

Así, en la promoción Telecinco vende su nueva programación para 2023-2024 como «una temporada joven y sorprendente» mientras anuncian algunos de los regresos más esperados como ‘La que se avecina‘, ‘Entrevías’ así como el reality y el talent show.

Pero además en esta nueva promo de Telecinco aparecen por primera vez los nuevos programas de day-time de la cadena de Mediaset: ‘La mirada crítica’ con Ana Terradillos, ‘Vamos a ver’ con Joaquín Prat y ‘TardeAR’ con Ana Rosa Quintana. En definitiva, una gran ausencia: la de Jorge Javier Vázquez.

Y es que si hay algo que ha llamado la atención de la promo con las nuevas bazas de Mediaset es la presencia de ‘El musical de tu vida‘, un nuevo programa presentado por Carlos Sobera del que se desconocía su existencia. Por contra, ‘Cuentos chinos’, el programa que previsiblemente presentará Jorge Javier Vázquez no aparece en la promo.

La llamativa ausencia de Jorge Javier Vázquez en la promo de Telecinco

Así, son muchos los que han echado de menos a Jorge Javier Vázquez en la promo de Telecinco. Algunos no han dudado en recordar uno de los memes más célebres de ‘GH VIP 7’ en el que el Maestro Joao le pregunta a Adara dónde está Jorge Javier. En este sentido, muchos se preguntan si es que Telecinco no ha aprobado el programa producido por La fábrica de la tele.

Pues bien cabe decir que por el momento, ‘Cuentos chinos’, el programa que grabó La fábrica de la tele con Jorge Javier Vázquez hace dos semanas para competir contra ‘El Hormiguero’ no ha recibido el ok definitivo para comenzar su producción. No obstante, tal y como ha podido saber El Televisero, el formato si que ha gustado a las altas esferas de Mediaset y negocian con la productora de ‘Sálvame‘ todos los detalles del programa para darle luz verde definitiva.

De ahí a que por el momento, ‘Cuentos chinos’ y Jorge Javier Vázquez no aparezcan en la promo de las nuevas bazas de Telecinco. Tampoco aparece ‘La isla de las tentaciones’ lo que apunta a que la séptima temporada del reality presentado por Sandra Barneda no verá la luz hasta 2024.

Lo curioso es que aquí no hay ni rastro del nuevo formato de Jorge Javier Vázquez, #CuentosChinos https://t.co/R6gMt3m6Ep — Señorín (@Senorin_) August 4, 2023

Y #CuentosChinos de @jjaviervazquez no lo promocionais como novedad de temporada??? Que mal lo estáis haciendo… https://t.co/N0VexBVoqs — MarujaLaTruja (@LoveIsI69745166) August 4, 2023

Le falta mucho más bien. Y me sorprende que no incluyan los cuentos chinos de Jorge. Supongo que aún no tendrán clara su aprobación. — Alejandro Bermúdez 📺 (@alejandrobe__) August 4, 2023

Mierdaset una vez más dando de lado a Jorge Javier. Han enseñado el nuevo programa hasta ahora sin revelar de Carlos Sobera pero ni rastro de #CuentosChinos. Que desprecien a su puta madre y que le paguen el despido, se nota que le han dado el programa por compromiso. https://t.co/rqbJHNwVIk — Xįsco🍋🍊🍅 (@Xisco_72) August 4, 2023

¿Y Cuentos Chinos? — Hablo de tele (@HabloTele) August 3, 2023