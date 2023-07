Es inevitable no verse identificado con Paloma del Río tras lo que opina de las elecciones

Las elecciones generales del 23-J transcurrieron con normalidad pese a un problema en los trenes de Valencia. Un asunto que desde el PP aprovecharon para dejar entrever un posible «pucherazo» y sobre lo que Iñaki López no se pudo quedar callado. Y pese a que las encuestas pronosticaban una amplia mayoría del PP y Vox, el escrutinio nos dejó otros resultados: el PP de Feijóo ganó con 136 escaños pero insuficientes para poder gobernar tras el bajón de Vox a 33 diputados. Una derrota del bloque de derechas y ultraderecha que muchos han celebrado. Es el caso de Paloma del Río.

Y es que si hay algo que queda claro con los resultados de las urnas es que los españoles no han querido que el PP y Vox pudieran gobernar como ya hacen en Castilla y León, Comunidad Valenciana, Baleares o Extremadura así como en un sinfín de ayuntamientos.

Por contra, Pedro Sánchez podría reeditar su pacto de investidura con sus 122 escaños, los 31 de Sumar de Yolanda Díaz, los 6 de EH Bildu, los 5 de PNV, los 5 de ERC. No obstante, necesitaría la abstención de Junts, algo que no es nada sencillo. Pero el hecho de que la ultraderecha no llegue al poder hizo que muchos salieran a la calle de Ferraz y a la sede de Sumar para celebrarlo. Y lo mismo ha hecho Paloma del Río a través de su cuenta de Twitter.

Así, la mítica periodista deportiva de TVE y comentarista de JJOO y mundiales de gimnasia rítmica, que esta semana no dudaba en dar la cara por Silvia Intxaurrondo ante los ataques del PP y de la plataforma TVE Libre promovida por la consejera conservadora Carmen Sastre; alzaba la voz para dejar claro su sentir tras los resultados del 23-J.

Paloma del Río es clara con su opinión tras el 23-J

«Como dice Yolanda Díaz: ‘Hoy mucha gente va (vamos) a dormir tranquila’. Yo soy una de ellas y entre todos lo hemos conseguido. No pasarán», remarcaba Paloma del Río en su cuenta de Twitter parafraseando una de las frases que empleó Yolanda Díaz este domingo al analizar el resultado de las elecciones junto a sus simpatizantes.

Así, Paloma del Río deja claro que ella es una de las que ha podido descansar más tranquila al pensar que España no retrocederá en derechos y que puede mantener un gobierno progresista que siga luchando por los derechos de los trabajadores, de las mujeres, del colectivo LGTBI+ y de los mayores.