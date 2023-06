Isa Pantoja deja mudo a Manuel Cortés en ‘Supervivientes’ al soltarle lo que más puede doler

Como ya ocurriera el pasado domingo en ‘Supervivientes: Conexión Honduras’, este martes, 6 de junio, Isa Pantoja y su primo, Manuel Cortés, han vuelto a protagonizar un tenso enfrentamiento durante ‘Tierra de Nadie’. La joven estaba ensalzando la labor de su novio, Asraf Beno, como pescador y como un gran superviviente, cuando el hijo de Raquel Bollo se sintió aludido, y eso que su prima ni siquiera le mencionó.

Asraf acaba de superar los 100 peces pescados, todo un récord. Además, sigue siendo el rey del fuego y el único que lo rehace cuando se apaga. También construye refugios para los días de lluvia, prepara el desayuno, corta cocos, coge carnada… y muchas otras actividades que sus compañeros, lejos de agradecer, le recriminan.

«Esta semana es líder y su misión es un poco de organizar y ellos están muy tranquilos. Pero, es que si fuera por ellos, yo no sé qué harían allí. Porque él ha construido el refugio para la lluvia y luego todos están allí. Parece que molesta que haga demasiadas cosas, porque pone en evidencia que los demás no hacen tanto», comentó Isa Pantoja en el programa presentado por Carlos Sobera.

El demoledor dardo de Isa Pantoja a Manuel Cortés

Y no era ella la única que pensaba así. También Carmen Borrego ensalzó la figura de Asraf Beno en el reality estrella de Telecinco: «Asraf quiere hacer cosas que son para todos, pero a todos les parece mal. Lo que nosotros vivimos aquí no es lo que ellos han vivido dentro, porque lo que vemos es un superviviente nato y que uno por uno de los que van saliendo están haciendo a Asraf ganador de ‘Supervivientes'».

Estos comentarios a favor del modelo hicieron estallar a Manuel Cortés, quien se sintió aludido por las palabras de su prima, y eso que ella ni siquiera le había aludido: «Ahora resulta que es supergeneroso, cuando a mí me criticaban por celebrar los peces que conseguía. Y lo que acaba de decir mi prima Isa, que ‘si fuera por ellos no hacía nada y no trabajábamos'».

Ha sido entonces cuando Isa Pantoja no dudaba en lanzarle un demoledor zasca: «Bueno, tú no estás ahí, hablo por los que están ahí, porque tú ya no estás ahí«. «Bueno, yo no estoy allí porque he estado malito, pero no pasada nada», le ha recordado el cantante. No obstante, su prima quiso dejar claro que no había dicho eso para mofarse de su descalificación por motivos de salud: «Lo he dicho para que no se dé por aludido».