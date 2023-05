Informan de cuál es el futuro inminente de Jorge Javier tras su desaparición de Telecinco

Fue el pasado domingo cuando Ion Aramendi dejaba entrever al final de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ que Jorge Javier Vázquez ya tenía fecha para volver a Telecinco después de dos semanas de baja tras salir a la luz su posible despido por parte de Mediaset.

«El martes no os perdáis ‘Tierra de Nadie’ con Carlos Sobera y el jueves gala con Jorge Javier, ojalá», comentaba el presentador de los debates de ‘Supervivientes’ que se emiten los domingos, dejando entrever el regreso del presentador catalán.

No obstante, este martes, Carlos Sobera no nombraba en ningún momento a Jorge Javier Vázquez al hablar de la gala del jueves. Un detalle que ya intuía que el presentador de ‘Sálvame’ no retomaría su puesto de trabajo. «Terminamos ya la décimo tercera gala de ‘Tierra de Nadie’. El jueves mucho más ‘Supervivientes’, mañana la última hora desde los cayos y el domingo Ion», anunciaba Sobera.

Y así será. Pues tal y como confirma Mediaset España en la nota de prensa sobre la gala de ‘Supervivientes’ de este jueves, no habrá ni rastro de Jorge Javier Vázquez, y será Carlos Sobera nuevamente el que se vuelva a poner al frente de dicha gala junto a Laura Madrueño desde Honduras.

La llegada de Alexia Rivas y Ana María Aldón como ‘fantasmas del pasado’

Los concursantes de ‘Supervivientes 2023’ serán sorprendidos este jueves con el desembarco de Ana María Aldón y Alexia Rivas como ‘fantasmas del pasado’. Además, también descubrirán que Raquel Arias, última expulsada, no ha abandonado aún la zona y ha sobrevivido muy cerca de ellos como ‘concursante secreta’.

La participante, premiada con una segunda oportunidad tras ser indetectable por el resto, se medirá en una votación exprés junto al nominado con menor apoyo; los candidatos son Artùr y Bosco, tras las salvaciones de Adara y Asraf. El elegido en esta votación se convertirá en el décimo expulsado definitivo y tendrá que regresar a España. El concursante que evite la expulsión se reintegrará nuevamente al grupo.

Por otro lado, los ganadores de la semifinal del juego de líder celebrada anoche -Alma, Asraf y Bosco- lucharán por lograr el liderazgo del grupo y la inmunidad en la nueva ronda de nominaciones con la que finalizará la gala. Los supervivientes participarán también en un juego de recompensa cuyos ganadores podrán disfrutar de camas y desayunos.

Por último, el programa abordará también la última hora de la aventura, con especial atención a las consecuencias que ha tenido la dinámica de ‘La mesa de las tentaciones’; a la tensión que genera Artùr en el resto de supervivientes; y a la nueva ruptura de la amistad entre Adara y Asraf.